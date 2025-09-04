De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis ispita masculină

Finala Insula Iubirii sezonul 9 a fost aseară, iar telespectatorii au urmărit în număr mare ultimele momente. Fanii i-au avut alături pe mulți dintre protagoniști la Berăria H.

De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9 | Antena 1

Marea Finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență. Față în față cu Radu Vâlcan, cuplurile au avut de luat decizii importante.

Chiar dacă multe dintre ispitele din acest sezon au fost prezente la evenimentul de la Berăria H și au interacționat cu fanii show-ului fenomen, Mattia Carnessali a lipsit.

De ce nu s-a alăturat Mattia Carnessali ispitelor prezente la Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 de la Berăria H

Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 a putut fi urmărită în cadrul unui eveniment special la Berăria H. Acolo au fost prezenți Radu Vâlcan, ispitele feminine și masculine, dar și foști concurenți.

Mattia Carnessali, ispita masculină care a format o legătură specială cu Bianca Dan, a lipsit însă de la eveniment. El a fost unul dintre cei care nu au apărut pe scena Berăriei H alături de celelalte ispite (masculine și feminine).

Acesta a transmis însă un mesaj pe rețelele de socializare. El a postat o serie de filmulețe din vacanță. Tânărul și-a exprimat însă regretul pentru a nu fi prezent alături de colegii din vilă.

„Îmi pare foarte rău, în seara asta nu o să fiu la Berăria H”, a spus el de pe barcă. „Nu știu cât de rău îmi pare, dar asta este, se mai întâmplă.”

Mattia s-a bucurat de vacanță alături de prieteni, care l-au ”alinat” pentru pierderea Biancăi, tânăra luând decizia de a mai da o șansă relației cu Marian Grozavu.

Povestea sezonului 9 Insula Iubirii a ajuns la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Însă, surprizele continuă. Începând de astăzi, în exclusivitate, în AntenaPLAY, fanii vor putea urmări interviuri în premieră cu ispitele lor favorite, dar și cu unii dintre concurenții sezonului 9!