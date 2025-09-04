Antena Căutare
Fiica lui Claudiu și Isabel a împlinit 18 ani. Cum arată Bianca și ce concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9 le-au fost alături

Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa și-au serbat fiica. Iată cine le-a fost alături cu această ocazie.

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 12:57
Fiica lui Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa a împlinit 18 ani | Antena 1, Instagram

Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa au părăsit Insula Iubirii sezonul 9 mai devreme, la o ceremonie a focului cu totul specială. Înainte de a pleca împreună acasă, Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Isabel, partenera sa de 19 ani.

Cei doi concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9 au împreună o fiică, Bianca. Aceasta și-a serbat recent majoratul.

„Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva. (...)

Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine... Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit << soția mea >> acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!” i-a declarat el.

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!” i-a răspuns Isabel.

Cum arată fiica lui Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa la 18 ani

Claudiu și Isabel formează un cuplu de 19 ani și au împreună o fată. Bianca a fost reticentă când a aflat că părinții săi doresc să participe la emisiune, însă nu s-a putut împotrivi deciziei pe care aceștia au luat-o.

„A zis că de ce ne ducem, că este o prostie. Ea este foarte matură la vârsta ei. Este foarte matură și a spus că îi este rușine”, a mărturisit Isabel.

Bianca a devenit acum un tânăr adult, la 18 ani, și este pregătită să meargă pe drumul său. Ea dorește să aibă o carieră în Poliție.

„„Au trecut 18 ani, îmi doresc să mă țină Dumnezeu la fel de puternic să pot lupta pentru familia mea. La mulți ani Bibi! mi corazón”, a fost mesajul transmis de Claudiu fiicei sale.

Aceasta are o pasiune și pentru dans, Isabel a dezvăluit acest lucru la un bonfire: „El a întrebat despre pole dance pentru că fata noastră a făcut și ea. A participat și în Madrid la un concurs. Și probabil i-a atras atenția.”

Insula Iubirii sezonul 9 a reprezentat un moment important pentru Claudiu și Isabel, pentru familia lor. I-a adus mai aproape, s-au redescoperit și și-au dat seama cât de importanți sunt unul pentru celălalt.

De asemenea, le-a scos în cale oameni deosebiți, alături de care au trăit momente unice.

Cine le-a fost alături la petrecerea aniversară

Prieteniile care s-au legat între unii concurenți și chiar și între concurenți și ispite arată că experiența pe Insulă este cu totul deosebită. Momentele unice petrecute acolo au format prietenii de lungă durată.

Acest lucru s-a văzut la aniversarea Biancăi, fiica lui Claudiu și Isabel. La petrecere au fost prezenți concurenți, dar și o ispită de la Insula Iubirii sezonul 9. Este vorba de Ionela și George, Bianca și Marian, dar și ispita feminină Diandra. Alături de prieteni și rude, Bianca a fost serbată cu multă dragoste.

colaj Claudiu Borca și Isabel Martinez Villa și claudiu cu bianca
+25
Mai multe fotografii

Tânăra a purtat o rochiță roz și și-a făcut un machiaj special. Alături de ea au fost toată seara părinții, care nu mai conteneau să o ia în brațe. Isabel și Claudiu arată mai îndrăgostiți și chiar mai tineri decât înainte.

Comentarii


