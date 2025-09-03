Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a decis Bianca să plece. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire între ea și Marian Grozavu

În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Bianca Dan și Marian Grozavu au avut parte de un Bonfire intens. Cuplul a fost întrebat cum dorește să părăsească Insula, iar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată când ispita Mattia a fost chemat din nou de Radu Vâlcan.

Ediția de ieri a emisiunii s-a încheiat cu Ceremonia finală a focului dintre Bianca și Marian, fără ca telespectatorii să afle care e deznodământul tesului lor.

În ediția din această seară, Radu Vâlcan le-a arătat celor doi concurenți și alte imagini cu apropierile dintre Bianca și Mattia, de față cu ispita masculină. În tot acest timp, Bianca părea amuzată de ce vede, iar Marian fierbea de nervi.

„Tu râzi?! (...) Ai picat testul! Tu ești conștientă de atingerile pe picior și declarațiile că pleci împreună cu el? Ai dus testul la final, nu? Asta vrei tu să demonstrezi, că n-ai picat în ispită! (...) M-ai văzut pe mine pe piciorul Teodorei, stând așa? (...) Nu ai avut respect față de mine niciodată! (...) Sper ca maică-ta să fie fericită când vede imaginile astea”, a declarat Marian, afirmație care a făcut-o pe Bianca să plângă.

Când a văzut-o așa, Mattia a intervenit în apărarea concurentei: „O să fie, dacă ai făcut ce simți! Dacă te iubește, maică-ta, o să fie fericită pentru tine”, declarație care l-a înfuriat și mai tare pe Marian.

După ce Mattia s-a retras, Radu Vâlcan i-a pus pe Bianca Dan și pe Marian Grozavu să tragă o concluzie și să decidă cum părăsesc Insula Iubirii.

„Îmi pare rău că mă judecă, eu nu l-aș fi judecat, dar are tot dreptul să o facă (...) Până să ajung aici, eram fericită cu toate lipsurile și nu le conștientizam probleme. Aici am observat că noi avem probleme”, a concluzionat Bianca, răspunzând, totodată, la întrebarea lui Marian dacă a fost vreodată fericită cu el.

Bianca a decis să plece singură. Concurentul, în schimb, a spus că, dacă l-ar fi întrebat pe el primul, ar fi răspuns că alege să plece împreună cu iubita sa.

„Nu l-am respectat suficient. O să plec singură, urmând, dacă vei vrea acasă, dacă ai nevoie de explicații, să ți le dau. Iartă-mă! Nu trebuia să-ți fac asta, trebuia să mă abțin și să nu fac nimic”, a declarat Bianca, moment în care Marian a întins mâna către ea.

„Atunci când iubești o persoană, nu o lași. Eu aveam sentimentul acesta și o promisiune față de Bianca. Consider că merită înțelegere din partea mea și aș fi plecat împreună cu ea acasă”, a mărturisit Marian la Bonfire.

Concurentul a primit în dar un nou colier de la Radu Vâlcan. Marian a simțit să i-l dăruiască Biancăi.

„Pentru mine reprezintă un cadou foarte prețios și aș fi vrut, pentru că era ziua ei și nu am putut să fiu acolo, să îi ofer un cadou. Aș fi vrut să îi dau pandantivul de la tine, cu promisiunea că această ghirlandă ar reprezenta alegerea mea pentru tot restul vieții. Aș fi vrut să i-l dau Biancăi și i-l dau acum”, a spus acesta.

Rămasă cu Radu Vâlcan și întrebată ce anume a cântărit cel mai mult în această decizie, Bianca a răspuns că Marian „merită mai mult în viață”. După plecarea concurentului, Radu Vâlcan l-a invitat din nou pe Mattia.

Radu Vâlcan i-a pregătit Biancăi un Bonfire special cu ispita Mattia. Cum au decis să părăsească insula

Revederea cu Mattia a făcut-o pe Bianca să zâmbească din nou. Concurenta i-a mărturisit ispitei masculine că se simte vinovată pentru ce i-a făcut lui Marian, cu toate că a fost fericită și a făcut ce a simțit.

Având în vedere conexiunea dintre ei, Radu Vâlcan s-a văzut nevoit să îi întrebe cum vor să părăsească insula. Și de această dată, Bianca a ales să plece singură, având nevoie să își pună ordine în gânduri.

„Am avut o discuție în care am spus că ne vom cunoaște mai bine afară. Corect ar fi pentru mine să am timpul meu, cum i-am spus și lui. Tot singură vreau să plec, nu ar fi corect pentru mine. Mă pun pe mine pe primul loc, pentru că aș lua o decizie foarte greșită. (...) El, fiind aici lângă mine, aș fi tentată să spun că plec cu el, pentru că mă simt în siguranță. Dar eu trebuie să dau drumul la mână și să mă descurc singură”, a dezvăluit Bianca.

„Mi-ar fi plăcut și să mergem acasă împreună, dar, cum ai exprimat problema, ai nevoie de timpul tău”, a adăugat Mattia.

Care este relația dintre Bianca și Marian în prezent, după experiența din Thailanda

După experiența Insula Iubirii, se pare că Bianca și Marian au decis să repare lucrurile și să mai acorde o șansă poveștii lor de dragoste.

După Bonfire, cei doi concurenți s-au reîntâlnit în vilă, acolo unde au discutat și au simțit cum chimia dintre ei se reaprinde.

„Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată. Cred că nici la început nu eram așa de bine”, a răspuns Marian, în materialul filmat după Insula Iubirii.

„Doamne! Dar unde mă duceam eu singură! Oricum cheile erau la tine. I-am zis lui ăla (Mattia) nu că plecăm, așteaptă-mă! Că dacă plec singură, mă așteaptă. Sunt nebună rău de tot, n-ai cum! Eu nici nu știam să merg prin aeroportul ăla pe acolo, unde plecam eu singură!”, a declarat Bianca.

„N-am fost realistă încât să-mi dau seama că mă atașez de cineva, dar el e posibil să își facă rolul. Am învățat o lecție, să nu-mi mai deschid sufletul și să nu mai las niciodată garda jos. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt ceea ce par. M-am lăsat și dusă de val, dar și felul cum mi-o spunea, legat de lumea asta mare. Era ceva imaginar, dar mie mi-a insuflat așa dorința să văd lumea”, a adăugat concurenta.

„A explicat după aceea că lucrurile nu s-au întâmplat chiar cu voia ei, pentru că ea chiar a reacționat destul de impusliv și a respins toată această băgare cu forța în seamă”, a explicat el.

Marian și Bianca nu au mai discutat cu ispitele Teodora și Mattia după Insula Iubirii. În schimb, Mattia, în materialul filmat după experiența din Thailanda, a mărturisit că a simțit lucruri reale pentru Bianca, pe insulă.

Marian a mai spus că această experiență le-a făcut relația mai puternică, iar gesturile tandre nu mai lipsesc acum din relația lor.

