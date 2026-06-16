Două foste ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit! Cei doi au devenit soț și soție într-un cadru de poveste

Karina Fetica și Marco Cigognini, fostele ispite din sezonul 6 Insula Iubirii care au devenit un cuplu după experiența din Thailanda, s-au căsătorit!

Două foste ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit | Instagram

Karina Fetica și Marco Cigognini sunt acum soț și soție! Fostele ispite din sezonul 6 Insula Iubirii au spus DA pentru o viață împreună într-un cadru romantic și elegant. Mirii au strălucit în ziua cununiei.

Karina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit. Cum au arătat la cununie

Nunta celor două foste ispite de la Insula Iubirii a avut loc în Milano. Mireasa a purtat o rochie lejeră, albă, cu bretele subțiri. A avut un buchet elegant, însă zâmbetul i-a fost cel mai de preț accesoriu. Mirele a fost și el nespus de mândru și de fericit în ziua în care a spus DA pentru o viață alături de aleasa inimii lui.

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După cununia din Italia, cei doi au plecat în luna de miere în Grecia.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Karina și Marco

Karina și Marco, două ispite de la Insula Iubirii au demonstrat că uneori dragostea apare atunci când te aștepți mai puțin.

Deși pe Insula Iubirii ei nu s-au cuplat cu nimeni, la întoarcerea în țară lucrurile au arătat total diferit pentru ei. După ce au petrecut mai mult timp împreună, cei doi și-au dat seama că au foarte multe lucruri în comun. După ce au luat pe toată lumea prin surprindere cu decizia lor, fostele ispite de la Insula Iubirii sezonul 6 au început să se afișeze din ce în ce mai mult împreună.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început după experiența lor în Thailanda. Italianul a făcut primul pas, și anume să-i dea follow Karinei pe Instagram.

În momentul în care și-au început relația niciunul dintre ei nu era în căutarea unei relații serioase, așa că totul a venit pe nepregătite.

„Eu am adăugat-o pe Instagram, iar la o zi după Revelion, eu aveam o petrecere la clubul meu, iar ea a venit cu fetele. După acea seară, am început să vorbim non-stop”, a povestit Marco la Antena Stars.

În seara în care s-au întâlnit la clubul deținut de Marco au existat zâmbete și schimburi de priviri, cei doi simțind atunci o atracție reciprocă. El a invitat-o la cină, dar ia a vrut la cinema și lucrurile au mers treptat între ei.

„Experiența noastră a fost similară la insulă. Niciunul nu ne-am legat sentimental de altcineva. Nu am avut nicio conexiune cu vreun concurent de acolo”, a declarat Karina.

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