Hidratarea corectă în sezonul rece înseamnă să consumăm apă și alte lichide în mod regulat, chiar dacă senzația de sete este mai slabă decât vara.

Frigul, aerul uscat din locuințele încălzite și hainele groase ne pot face să pierdem lichide fără să observăm. În acest context, specialiștii de la BodyTimeRO explică de ce necesarul de apă nu dispare odată cu temperaturile scăzute și ce obiceiuri simple ne pot ajuta să ne menținem hidratarea pe parcursul iernii.

Potrivit EFSA, aportul adecvat de apă este de aproximativ 2 litri pe zi pentru femei și 2,5 litri pentru bărbați, incluzând atât lichidele, cât și apa din alimente. Pornind de la aceste repere, mai jos sunt prezentate recomandări practice pentru hidratarea în sezonul rece.

De ce uităm să bem apă când e frig?

Iarna, setea nu mai funcționează ca un semnal de încredere. Cercetătorii de la Universitatea din New Hampshire au arătat, într-un studiu publicat în revista Medicine & Science in Sports & Exercise, că expunerea la frig poate reduce senzația de sete cu până la 40%, chiar și atunci când organismul are deja nevoie de lichide.

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Explicația ține de modul în care corpul își protejează temperatura. La frig, vasele de sânge de la nivelul pielii și al extremităților se îngustează, iar sângele se concentrează spre organele interne. Creierul interpretează acest volum mai mare din zona centrală ca pe un semn că nu există un deficit de apă și reduce semnalele de sete. Autorul studiului, Robert Kenefick, a descris fenomenul ca pe un compromis în care menținerea temperaturii corpului devine mai importantă decât echilibrul lichidelor.

Pe lângă acest mecanism, mai mulți factori cotidieni cresc pierderile de lichide în sezonul rece:

aerul rece și uscat favorizează pierderea de apă prin respirație, deoarece organismul trebuie să încălzească și să umidifice aerul inspirat;

caloriferele și sistemele de încălzire scad umiditatea din încăperi, ceea ce poate accentua uscarea pielii și a mucoaselor;

hainele groase pot face transpirația mai puțin evidentă, mai ales în timpul mersului alert, al navetei sau al activității fizice;

apa rece poate părea mai puțin plăcută iarna, iar unele persoane ajung să bea mai rar sau să aleagă în loc băuturi mai dulci și mai calorice.

Rezultatul este un deficit mic, dar constant, care se poate traduce prin oboseală, buze uscate, dureri de cap sau dificultăți de concentrare. Tocmai pentru că nu simțim nevoia de a bea, hidratarea de iarnă trebuie planificată, nu lăsată pe seama instinctului.

Ce băuturi alegem în zilele reci?

În sezonul rece, hidratarea nu trebuie să se bazeze exclusiv pe apă plată. O parte din necesarul zilnic de lichide poate veni și din băuturi calde, supe sau alimente bogate în apă, ceea ce face mai ușoară menținerea unui aport constant atunci când apa rece este mai puțin atrăgătoare.

Apa rămâne însă principala alegere. Dacă nu este plăcută rece, poate fi consumată la temperatura camerei sau ușor încălzită. Pentru gust, se pot adăuga felii de lămâie, portocală sau câteva frunze de mentă, fără a transforma băutura într-o sursă importantă de zahăr.

Ceaiurile de plante sunt o alternativă potrivită mai ales în zilele reci. Infuziile de mușețel, tei sau mentă oferă lichide într-o formă caldă și, în mod obișnuit, nu conțin cofeină. Este însă util să fie consumate fără cantități mari de zahăr sau miere, dacă scopul este hidratarea de zi cu zi.

Cafeaua, ceaiul negru și ceaiul verde pot contribui și ele la aportul total de lichide. Deși cofeina are un efect diuretic ușor, consumul moderat nu înseamnă automat deshidratare. Un studiu publicat în PLOS ONE în 2014, realizat pe bărbați obișnuiți cu consumul de cafea, nu a identificat diferențe semnificative între consumul moderat de cafea și cel de apă în ceea ce privește mai mulți indicatori ai hidratării. Totuși, aceste băuturi nu trebuie să înlocuiască în totalitate apa pe parcursul zilei.

Supele și ciorbele pot completa aportul de lichide și au avantajul că furnizează, în același timp, legume și, în funcție de rețetă, surse de proteine precum carne, pește sau leguminoase. În cazul variantelor gata preparate sau foarte sărate, merită urmărit conținutul de sare, deoarece acesta poate fi ridicat.

Și alimentele contribuie la hidratare. Fructele precum portocalele, mandarinele, merele sau perele pot fi incluse în gustări și aduc atât apă, cât și fibre și micronutrienți. Ele completează lichidele consumate, fără a le înlocui însă complet.

În schimb, unele băuturi asociate frecvent cu iarna sunt mai potrivite pentru consum ocazional decât pentru hidratare. Ciocolata caldă și băuturile îndulcite pot aduce cantități mari de zahăr și calorii, iar alcoolul nu este o alegere potrivită pentru menținerea hidratării. Deși vinul fiert poate crea o senzație temporară de căldură, alcoolul favorizează dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii și poate crește pierderea de căldură a organismului.

Obiceiuri simple pentru o hidratare corectă

Cele mai eficiente strategii sunt cele care nu cer efort suplimentar și pot fi integrate în obiceiurile zilnice deja existente. Pentru zilele reci, câțiva pași simpli fac diferența:

1. Un pahar de apă imediat după trezire

După câteva ore fără aport de lichide, un pahar de apă băut dimineața poate fi un mod simplu de a începe ziua cu un obicei util. Asocierea lui cu o rutină deja existentă, de exemplu înainte de cafea sau de micul dejun, îl face mai ușor de păstrat pe termen lung.

2. O sticlă sau un termos la vedere

Când apa sau ceaiul sunt la îndemână, este mai ușor să bem câte puțin pe parcursul zilei, fără să așteptăm apariția setei. O sticlă pe birou sau un termos în geantă poate funcționa ca un reper vizual și poate încuraja consumul regulat de lichide.

3. Lichide la fiecare masă

Asocierea meselor cu un pahar de apă, o supă sau un ceai creează momente fixe pentru hidratare și reduce riscul de a uita de lichide în zilele aglomerate. În plus, acest obicei poate fi adaptat ușor în funcție de preferințe și de meniul zilei.

4. Atenție la culoarea urinei

Culoarea urinei poate oferi un indiciu orientativ despre nivelul de hidratare. În general, o nuanță deschisă galben-pai este asociată cu un aport adecvat de lichide, în timp ce o culoare mai închisă poate indica nevoia de a bea mai mult, cu mențiunea că anumite alimente, suplimente sau medicamente pot influența și ele culoarea.

Acești pași pot fi adaptați în funcție de program, de nivelul de activitate fizică și de preferințe. Cei care se antrenează în aer liber sau merg zilnic pe jos distanțe mai mari au nevoie de o atenție suplimentară, pentru că pierderile prin respirație și transpirație cresc odată cu efortul.

Pentru cine dorește să aprofundeze subiectul, magazinele online specializate în nutriție și sport, precum BodyTimeRO, publică informații despre alimentație și hidratare pentru persoanele active. În cazul persoanelor cu afecțiuni renale sau cardiace ori al celor care urmează tratamente ce influențează echilibrul lichidelor, cantitatea potrivită de apă trebuie stabilită împreună cu medicul.

Sezonul rece nu reduce nevoia de apă, ci doar o face mai greu de observat. Cine își construiește câteva repere fixe în timpul zilei, de la paharul de dimineață la supa de la prânz și ceaiul de seară, are șanse mari să traverseze iarna fără deficitul discret care consumă din energie și din bună dispoziție.