Claudia de la Mireasa a vorbit despre relația cu Maria după discuțiile despre marele premiu. Concurenta a explicat de ce s-au îndepărtat și ce s-a întâmplat între ele.

Claudia de la Mireasa a spus ce se întâmplă, de fapt, între ea și Maria după discuțiile despre marele premiu | captura Antena1

Relația dintre Claudia și Maria pare să se fi schimbat după discuțiile despre marele premiu de la Mireasa. Claudia a făcut dezvăluiri în cadrul rubricii „Mireasa – Direct din culise” și a explicat de ce nu mai este la fel de apropiată de colega sa. Concurenta a mărturisit că între ele nu a existat o prietenie adevărată și a vorbit despre posibilitatea ca tensiunile să continue până la finalul competiției.

Claudia a explicat ce relație are acum cu Maria

Claudia a povestit că a simțit nevoia să discute cu Maria pentru a clarifica situația dintre ele. Tânăra spune că nu și-a dorit să se ajungă la tensiuni și că a încercat să încheie conflictul într-un mod civilizat.

Cele două și-au strâns mâna și au decis să păstreze o relație decentă în casa Mireasa. Cu toate acestea, Claudia a ținut să precizeze că nu consideră că între ele a existat vreodată o prietenie apropiată.

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Concurenta a explicat și că, în perioada în care se înțelegeau bine, obișnuiau să vorbească despre viața din casă și despre experiențele din trecut. Nu discutau despre băieți, așa cum s-ar fi putut crede.

„Eu am luat-o pe Maria la o discuție și i-am spus că nu am vrut să se ajungă aici, ne-am strâns mâna, vorbim în casă și cam atât. Prietenie nu am avut, însă, într-adevăr, am fost mai apropiate, vorbeam despre anumite lucruri, nu despre băieți, despre casă, despre trecut (...) Toată lumea spunea că ne-am apropiat cu un interes. Nu am luat-o așa, ne-am înțeles bine de la început, probabil, nu ne vom certa, pentru că suntem două caractere tari și va ieși foc dacă ne vom certa”, a declarat Claudia, la „Mireasa – Direct din culise”.

De ce s-au îndepărtat Claudia și Maria de la Mireasa

Claudia a vorbit și despre motivul pentru care Maria ar fi început să păstreze distanța față de ea. Concurenta consideră că anumite declarații făcute vineri au deranjat-o pe colega sa. Din acel moment, Maria nu ar mai fi fost la fel de deschisă în relația cu ea.

Tânăra a precizat că nu știe dacă discuțiile despre marele premiu au avut un rol în această schimbare. Totuși, Claudia nu exclude această posibilitate și spune că distanțarea dintre ele a apărut după acel moment.

„Având în vedere că eu am spus anumite lucruri vineri, de acolo, s-a supărat, s-a deranjat, pentru că nu a mai vorbit cu mine. A preferat să păstreze o distanță. Nu cred că s-a gândit la asta, cum a spus și ea (n.r. la marea finală), dar există și posibilitatea asta”, a mai spus concurenta.

Astfel, Claudia a explicat că nu își dorește să transforme situația într-un conflict mai mare. Cele două au ales să păstreze o relație civilizată în casa Mireasa, însă apropierea dintre ele nu mai este aceeași.

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