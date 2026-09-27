Nattasha Black a dezvăluit de ce nu își dorește copii și cum vede viitorul relației cu Lorenzo. Ce i-a spus concurenta ispitei Narcis?

De ce Nattasha Black nu își dorește copii. Ce a mărturisit despre relația cu Lorenzo | Instagram

Pe insula fetelor, concurentele au ieșit seara pe plajă, alături de ispitele masculine. Atmosfera relaxată s-a transformat însă într-un moment de confesiuni pentru Nattasha Black, care a purtat o discuție sinceră cu ispita Narcis despre relația sa cu Lorenzo și despre felul în care își imaginează viitorul.

De ce nu-și dorește Nattasha Black copii

Nattasha a ales să nu intre în apă și a rămas pe plajă, unde a stat de vorbă cu Narcis. În timpul conversației, concurenta a făcut o dezvăluire clară despre unul dintre subiectele importante într-o relație: posibilitatea de a avea copii.

„Eu nu-mi doresc copii”, a spus Nattasha Black.

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Narcis i-a povestit că a mai întâlnit femei care au avut aceeași convingere, dar care și-au schimbat ulterior perspectiva după ce și-au întâlnit partenerul potrivit.

„Am mai întâlnit femei care au spus asta și, când au găsit partenerul bun, au avut până la urmă copii”, a declarat ispita.

Ce a mărturisit despre relația cu Lorenzo

Nattasha a explicat însă că, în cazul ei, lucrurile sunt foarte clare și că nu vede un viitor în care să devină mamă. Concurenta a dezvăluit și faptul că Lorenzo este de acord cu alegerea ei, iar acest lucru reprezintă unul dintre elementele care îi fac să se completeze.

„Eu nu vreau copii. El e de acord cu chestia asta. El are trei băieței din prima căsătorie și pentru asta ne completăm. Eu nu vreau, el e de acord. Are. Și dacă era un bărbat care își dorește copii, clar nu aveam o relație cu el”, a explicat Nattasha.

Concurenta a vorbit și despre motivele pentru care nu se vede în postura de mamă, spunând că nu se consideră pregătită pentru responsabilitățile pe care le presupune creșterea unui copil.

„Eu nu am nici răbdare, nici nervii necesari. Nici să mă văd cu burta, cred că fac dublă depresie. Eu sunt prea obsedată de mine ca să pot să fac un copil, pentru că eu sunt perfectă”, a spus Nattasha, într-o manieră directă și cu doza sa obișnuită de umor.

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Declarațiile concurentei l-au lăsat pe Narcis fără prea multe cuvinte. Discuția a scos la iveală o perspectivă foarte clară a lui Nattasha asupra viitorului său și asupra relației cu Lorenzo.

Pentru Nattasha, faptul că partenerul său are deja copii și nu-și mai dorește alții pare să fie unul dintre motivele pentru care cei doi consideră că se potrivesc. Experiența de pe Insula Iubirii îi pune însă în continuare în situația de a-și analiza relația și de a descoperi cât de bine se cunosc unul pe celălalt.

Insula Iubirii poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele și momentele exclusive sunt disponibile și în AntenaPLAY.