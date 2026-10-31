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Flacăra ispitei s-a aprins în vila băieților la Insula Iubirii. Reacțiile concurenților când au aflat ce urmează

Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii, în timpul petrecerii de Halloween. Remi și Ionuț au devenit neliniștiți. Ce au spus concurenții înainte de sosirea lui Radu Vâlcan?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 21:55 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 21:55
Flacăra ispitei s-a aprins în vila băieților la Insula Iubirii. Reacțiile concurenților când au aflat ce urmează | Antena 1
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Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii, iar concurenții au avut parte de un moment neașteptat în timpul petrecerii de Halloween.

Flacăra ispitei s-a aprins la Insula Iubirii

Aceștia se distrau și se bucurau de atmosfera de sărbătoare când un semnal a schimbat complet starea de spirit din vilă. Ionuț a fost printre primii care au observat flacăra, iar neliniștea lui nu a trecut neobservată nici de ispitele feminine.

Nici Remi nu a părut prea liniștit în momentul în care a realizat ce se întâmplă. Una dintre ispite a încercat să îl provoace, făcând referire la lănțișorul pe care îl purta și la semnificația acestuia.

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„Dacă nu mai ai lănțișorul, nu ar trebui să mai fie pentru tine”, i-a spus una dintre ispite lui Remi.

Concurentul a explicat însă că știe foarte bine ce poate însemna aprinderea flăcării și că vestea nu este neapărat una bună pentru cei aflați pe insulă.

„Eu știu mai bine ce înseamnă flacăra asta. Flacăra asta poate însemna multe și rele”, a spus Remi.

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Prințul Marco, declarații neașteptate după aprinderea flăcării ispitei

La scurt timp, concurenții s-au îndreptat către gong și au început să îl lovească cu ciocanul, așteptând să afle ce mesaj le-a fost pregătit. Deși erau vizibil neliniștiți, aceștia au încercat să trateze momentul cu umor și să nu își arate îngrijorarea.

Prințul Marco a avut și el o intervenție în timpul așteptării, vorbind despre adevărurile care urmau să iasă la iveală și despre măștile care ar putea cădea în urma celor întâmplate.

„Adevărul nu trebuie niciodată să doară”, a spus Prințul Marco.

„Vom dezvălui niște adevăruri și vom mai da jos niște măști”, a mai adăugat concurentul.

În cele din urmă, participanții au rămas adunați în jurul flăcării, așteptând sosirea lui Radu Vâlcan și explicațiile acestuia. Neliniștea a crescut de la un moment la altul, iar concurenții au încercat să își dea seama cine ar putea fi vizat de noul semnal și ce imagini sau vești urmau să primească.

Aprinderea flăcării a întrerupt astfel petrecerea de Halloween și a adus un nou moment de suspans pe insulă.

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