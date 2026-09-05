Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”

Gabriella Barbu a făcut dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii și a vorbit despre experiența trăită în cadrul emisiunii. Ispita a povestit ce a surprins-o cel mai mult la bărbații români.

Gabriella Barbu este una dintre aparițiile care au stârnit interesul în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Ispita s-a născut în România, însă locuiește în Spania de la vârsta de 3 ani. A devenit cunoscută după participarea la Insula Iubirii Spania, unde l-a consolat pe celebrul Montoya, în momentul în care acesta a trecut printr-o despărțire dureroasă, după ce a fost înșelat de femeia cu care venise să își testeze relația.

După filmările noului sezon Insula Iubirii X, Gabriella Barbu a vorbit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre experiența trăită în România, cum a fost revenirea și ce impresie i-au lăsat bărbații români.

Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii

Gabriella Barbu este una dintre ispitele care au atras atenția în sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Deși s-a născut în România, aceasta locuiește în Spania de la vârsta de 3 ani și a avut deja experiența participării la Insula Iubirii Spania.

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Ispita a vorbit și despre modul în care sunt organizate cele două versiuni ale emisiunii. Potrivit Gabriellei Barbu, în România participanții au mai multă libertate și își pot petrece timpul așa cum își doresc. Gabriella Barbu spune că s-a simțit bine în timpul filmărilor și că a avut ocazia să descopere o altă parte a României, pe care nu o cunoștea până acum.

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Chiar dacă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Spania, Gabriella Barbu spune că se simte în continuare foarte apropiată de România. Ispita a povestit că păstrează legătura cu tradițiile și cu bucătăria românească.

Printre preparatele sale preferate se numără sarmalele și salata de boeuf. Totuși, există un preparat care ocupă un loc special în preferințele sale, varza călită.

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Gabriella Barbu a vorbit și despre bărbații din România

Experiența trăită la Insula Iubirii X i-a oferit Gabriellei Barbu ocazia să observe mai bine diferențele dintre bărbații din România și cei din Spania. Ispita, care locuiește în Spania de la vârsta de 3 ani, spune că a remarcat câteva lucruri care au surprins-o în timpul revenirii în țara natală.

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Un alt lucru care i-a atras atenția este gelozia. Gabriella Barbu spune că, din experiența sa, bărbații români pot fi foarte geloși și că acest lucru se vede chiar și în gesturile simple dintr-o relație.

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Nu ratați, în această seară, primele tensiuni între cei din cuplu și ispite! Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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