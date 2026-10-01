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Cursa pentru ultima șansă începe în locurile spectaculoase care au inspirat Avatar! Ce au de înfruntat concurenții Asia Express

Descoperă cum arată locurile spectaculoase care au inspirat filmul „Avatar”! Ce au de înfruntat concurenții Asia Express

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 20:34 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 20:39
Descoperă imagini din ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți într-un decor de poveste ce a inspirat filmul „Avatar”. Descoperă cum arată locul despre care se spune că e „din altă lume”.

Cursa pentru ultima șansă începe în locurile spectaculoase care au inspirat Avatar! Ce au de înfruntat concurenții Asia Express

Una dintre cele mai spectaculoase ediții ale emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii a fost pe 1 octombrie 2026, când concurenții au ajuns să se bucure de peisajele magnifice din Zhangjiajie, regiunea ale cărei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar”. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată locul de poveste din China.

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Concurenții Asia Express au ajuns la Zhangjiajie, locul din China ce l-a inspirat pe celebrul regizor James Cameron să creeze filmul „Avatar”.

În Zhangjiajie Grand Canyon, unul dintre locurile emblematice ale Chinei, zeci de mii de turiști vin anual ca să admire peisajele spectaculoase și să își testeze curajul!

Aici, formațiunile verticale de piatră, acoperite de o luxuriantă vegetație, îți taie respirația instant și te poartă imediat cu gândurile spre o nouă lume. Tocmai această frumusețe neobișnuită, ce nu poate fi comparată cu alt loc de pe Terra, i-a captat atenția regizorului James Cameron și l-a inspirat să creeze universel „Avatar”. Chiar dacă mulți poate au fost tentați să creadă că imaginile fascinante din film sunt generate în întregime de calculator, iată totuși că natura reușește să surprinsă și să demonstreze că Pământul ascunde locuri cu adevărat mirifice.

Aici, în Zhangjiajie, turiștii vin nu doar să admire fascinantul peisaj, ci și să își testeze din plin curajul mergând pe cel mai mare pod de sticlă din lume sau încercând să se dea pe cea mai lungă tiroliană din China, de 1.500 de metri lungime, ce poate atinge viteze amețitoare.

colaj foto cu irina fodor si imagini din china
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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