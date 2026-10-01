Asia Express 2026. Cursa pentru ultima șansă începe în locurile care au inspirat „Avatar”!

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Cursa pentru ultima șansă din „Asia Express” începe într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din China. Concurenții au ajuns la Zhangjiajie, în peisajele care l-au inspirat pe James Cameron pentru celebra lume din „Avatar”. Ce provocări îi așteaptă pe concurenți într-un loc desprins parcă dintr-un film?

Joi, 01.10.2026, 20:40