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Asia Express 2026. Cursa pentru ultima șansă începe în locurile care au inspirat „Avatar”!

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Cursa pentru ultima șansă din „Asia Express” începe într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din China. Concurenții au ajuns la Zhangjiajie, în peisajele care l-au inspirat pe James Cameron pentru celebra lume din „Avatar”. Ce provocări îi așteaptă pe concurenți într-un loc desprins parcă dintr-un film?
Joi, 01.10.2026, 20:40
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Furnicuțele 2026. Gabi Torje, la „Lucrarea de control”! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Gabi Torje, la „Lucrarea de control”! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Peretele le pune probleme lui Gabi Torje și Gabi Tamaș! Cine a reușit să-l evite

Furnicuțele 2026. Peretele le pune probleme lui Gabi Torje și Gabi Tamaș! Cine a reușit să-l evite

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Jocul Fă-te afiș le-a dat de furcă! Gabi Torje, Gabi Tamaș și Oase s-au distrat copios

Furnicuțele 2026. Jocul Fă-te afiș le-a dat de furcă! Gabi Torje, Gabi Tamaș și Oase s-au distrat copios

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Gabi Torje și Gabi Tamaș, prieteni din perioada Dinamo! Povestea întâlnirii lor

Furnicuțele 2026. Gabi Torje și Gabi Tamaș, prieteni din perioada Dinamo! Povestea întâlnirii lor

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Gabi Torje să joace la Dinamo! Ce spune mama lui

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Gabi Torje să joace la Dinamo! Ce spune mama lui

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. X și 0 cu mingea pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Cum s-au descurcat cei doi

Furnicuțele 2026. X și 0 cu mingea pentru Gabi Torje și Alin Alexuc! Cum s-au descurcat cei doi

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Gabi Torje pe Alin Alexuc, partenerul său de la Asia Express

Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Gabi Torje pe Alin Alexuc, partenerul său de la Asia Express

Logo show Joi, 01.10.2026, 18:30 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu au vrut să lămurească despărțirea, la task-ul cătușelor

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu au vrut să lămurească despărțirea, la task-ul cătușelor

Logo show Joi, 01.10.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 14. Cum s-au simțit Veronica și Radu la task-ul cătușelor

Mireasa, sezonul 14. Cum s-au simțit Veronica și Radu la task-ul cătușelor

Logo show Joi, 01.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Valentin i-a povestit Paulei despre incidentul cu Alberto, la task-ul cătușelor

Mireasa, sezonul 14. Valentin i-a povestit Paulei despre incidentul cu Alberto, la task-ul cătușelor

Logo show Joi, 01.10.2026, 15:13 Mireasa, sezonul 14. Cum a fost seara pentru Claudia și Alberto la task-ul cătușelor

Mireasa, sezonul 14. Cum a fost seara pentru Claudia și Alberto la task-ul cătușelor

Logo show Joi, 01.10.2026, 14:58 Mireasa, sezonul 14. Care perechi de concurenți s-au format la task-ul cătușelor

Mireasa, sezonul 14. Care perechi de concurenți s-au format la task-ul cătușelor

Logo show Joi, 01.10.2026, 14:29
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