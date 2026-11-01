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Gabriella de la Insula Iubirii, petrecere cu ștaif. Ce a făcut ispita pentru prima dată în viață: „Fata care visa mereu să...”

Gabriella a avut parte de o aniversare specială, cu o petrecere la care a visat încă din copilărie. În același timp, ispita și Prințul Marco devin tot mai apropiați la Insula Iubirii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 12:59 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 13:01
Gabriella de la Insula Iubirii, petrecere cu ștaif. Ce a făcut ispita pentru prima dată în viață: „Fata care visa mereu să...” | Antena 1/Instagram
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În ediția de aseară de la Insula Iubirii, 31 octombrie 2026, Gabriella a avut parte de momente pline de emoție alături de Prințul Marco. Ispita și concurentul intrat în competiție alături de soția sa, Bianca, s-au apropiat tot mai mult, iar legătura dintre ei pare să devină din ce în ce mai puternică. Gabriella nu și-a mai putut stăpâni sentimentele și i-a mărturisit lui Marco că s-a îndrăgostit de el. Mai mult decât atât, aceasta a rostit primul „Te iubesc” din cadrul emisiunii.

Cei doi și-au făcut declarații de dragoste, într-un moment care a surprins intensitatea unei povești de iubire interzise.

Gabriella, petrecere cu ștaif de ziua ei

În tot acest timp, în mediul online, Gabriella sărbătorea un alt eveniment important: ziua sa de naștere.

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Ispita de la Insula Iubirii s-a distrat alături de prieteni și de cei dragi, la o petrecere cu ștaif, organizată cu multă atenție la detalii. Gabriella a dezvăluit că nu a avut niciodată parte de o aniversare în adevăratul sens al cuvântului, cu tortul visat în copilărie și o petrecere decorată cu baloane. Tocmai de aceea, aniversarea din acest an a avut o semnificație aparte pentru ea.

Mesajul publicat de Gabriella pe rețelele sociale a fost unul emoționant. Aceasta a explicat că petrecerea nu a fost doar o ocazie de a sărbători încă un an din viață, ci și un mod de a-i oferi copilului din ea o amintire pe care nu a avut ocazia să o trăiască atunci când era mică.

„Nu mi-am sărbătorit niciodată ziua de naștere, dar anul acesta am simțit că îi datoram acest lucru copilului din mine. Fetiței care visa și ea să aibă propria petrecere, un tort superb și un decor plin de baloane... Lucruri pe care nu le-am avut niciodată și care, chiar și după atâția ani, încă îmi trezesc aceeași bucurie și emoție. 🥹🤍

Am rămas fără cuvinte când am văzut tortul la care am visat mereu și toate acele baloane... Pentru o clipă, m-am simțit din nou copil. Iar în ținuta asta m-am simțit ca o adevărată prințesă. Nu mă mai puteam opri din a mă privi și din a-mi spune: «La naiba, astăzi este rândul meu!» ✨

Poate că pentru alții este doar o zi de naștere, dar pentru mine a însemnat mult mai mult. A fost ocazia de a-mi oferi acea amintire care mi-a lipsit, de a mă lăsa iubită și de a-mi permite să mă bucur de faptul că, pentru o seară, eu sunt în centrul atenției.

Această aniversare a fost pentru mine, dar mai ales pentru ea. Pentru fetița care merita și ea să trăiască un asemenea moment. 🤍🎂”

Gabriella și Prințul Marco, tot mai apropiați la Insula Iubirii

Nici edițiile de săptămâna viitoare nu se anunță lipsite de emoții pentru concurenții de la Insula Iubirii. Gabriella va face noi dezvăluiri despre ceea ce trăiește alături de Prințul Marco, în timp ce Bianca pare să izbucnească în lacrimi la ceremonia focului.

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Ce se va întâmpla mai departe între cei trei și cum va reacționa Bianca la imaginile pe care le va vedea? Răspunsurile pot fi urmărite vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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