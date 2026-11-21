Mălaiul se poate strica înainte de data de expirare dacă nu este păstrat în condiții corespunzătoare. Unde nu trebuie să-l depozitezi niciodată și cum îl poți menține proaspăt mai mult timp.

De ce se poate strica mălaiul înainte să expire | Profimediaimages.ro

Mălaiul este un ingredient folosit frecvent în bucătăria românească, însă puțini știu că acesta își poate pierde calitatea chiar înainte de data de expirare. Pentru a rezista mai mult timp, mălaiul trebuie depozitat corect, într-un recipient bine închis, ferit de umezeală și de sursele de căldură.

De ce se poate strica mălaiul înainte să expire. Locul din bucătărie în care nu ar trebui să-l păstrezi niciodată

Mălaiul este un ingredient de bază în multe locuințe din România, mai ales atunci când vine vorba despre prepararea mămăligii. Deși are un termen de valabilitate destul de lung, acesta se poate deteriora înainte de data înscrisă pe ambalaj dacă nu este depozitat corect. Căldura, umezeala și contactul cu aerul îi pot afecta calitatea și gustul.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea pungii de mălai în dulapul de lângă aragaz. Temperaturile ridicate și aburul pot favoriza apariția mucegaiului și pot grăbi râncezirea produsului. Specialiștii recomandă depozitarea într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

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Potrivit specialiștilor, mălaiul trebuie păstrat într-un spațiu răcoros, uscat și întunecat. Recomandarea este să nu fie depozitat lângă aragaz, mașina de spălat vase sau frigider, deoarece aceste zone pot fi mai calde decât restul bucătăriei. În condiții de căldură și umezeală, produsul poate căpăta un miros neplăcut, iar în timp poate apărea și mucegaiul.

Cum trebuie păstrat mălaiul după deschiderea pungii

După deschiderea ambalajului, mălaiul nu ar trebui lăsat în punga desfăcută. Cel mai bine este să fie mutat într-un recipient curat, uscat și închis ermetic. Astfel, este protejat de umezeală, aer și insecte.

Potrivit organizației americane Whole Grains Council, căldura, aerul și umiditatea sunt principalii factori care afectează păstrarea cerealelor și a făinurilor integrale. Specialiștii recomandă folosirea recipientelor cu capac bine fixat.

Mălaiul poate fi păstrat și la congelator, mai ales dacă este cumpărat în cantități mai mari și nu este folosit frecvent. Pentru rezultate bune, trebuie pus într-o pungă sau într-un recipient special pentru congelare, bine închis, astfel încât să nu intre în contact cu umezeala. Organizația Whole Grains Council recomandă păstrarea făinurilor și a măcinăturilor integrale între două și șase luni la congelator, în funcție de produs.

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