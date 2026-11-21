Împodobirea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă, iar instalația luminoasă are un rol esențial în aspectul decorului final. Deși majoritatea oamenilor obișnuiesc să înfășoare instalația în jurul ramurilor, designerii de interior recomandă o tehnică diferită, care poate transforma complet felul în care arată pomul.

Conform specialiștilor, metoda presupune montarea luminițelor pe verticală, în locul cercurilor obișnuite, iar rezultatul este un brad mai luminos și mai elegant.

Trucul este simplu și poate fi aplicat atât în cazul brazilor naturali, cât și al celor artificiali. În plus, această modalitate de decorare are și un avantaj practic: instalația poate fi scoasă mai ușor după sărbători, fără ca firele să se încurce atât de mult.

De ce recomandă designerii să nu mai înfășurăm instalația în jurul bradului

Metoda tradițională presupune așezarea instalației în cercuri succesive, de la baza pomului până în vârf. De multe ori, această tehnică face ca o parte dintre beculețe să ajungă în spatele bradului, unde nu sunt vizibile.

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În schimb, designerii de interior recomandă împărțirea pomului în trei sau patru secțiuni verticale. Instalația este trecută alternativ de la o parte la alta a fiecărei secțiuni, urmând un traseu în zigzag, de jos în sus și apoi în sens invers.

Prin această tehnică, luminițele sunt distribuite mai bine pe suprafața vizibilă a bradului. În locul unei spirale continue, se formează mai multe zone luminoase, care creează impresia unui decor mai bogat.

Un alt avantaj este posibilitatea de a controla mai ușor distribuția beculețelor. Dacă anumite porțiuni rămân întunecate, acestea pot fi observate și corectate fără să fie nevoie să refaci întreaga instalație.

Cum trebuie așezate luminițele pentru un efect elegant

Pentru a obține un rezultat cât mai plăcut, nu este suficient ca instalația să fie montată doar la exteriorul ramurilor. Secretul constă în alternarea poziției beculețelor, scrie thecoolist.com.

O parte dintre acestea trebuie introduse mai aproape de trunchi, astfel încât lumina să pună în evidență crenguțele și ornamentele aflate în interior. Celelalte pot fi așezate spre extremitățile ramurilor, pentru a contura forma bradului.

Această distribuție creează profunzime și face ca luminițele să pară integrate în pom, nu doar așezate la suprafața acestuia.

Tehnica se potrivește în special cu decorațiunile simple, inspirate din stilul scandinav. Instalațiile cu lumină albă caldă, globurile în nuanțe naturale și ornamentele discrete pot completa foarte bine acest tip de amenajare. Totuși, metoda poate fi folosită și pentru instalațiile multicolore.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru montarea instalației

Înainte de a începe decorarea, este important ca ramurile bradului artificial să fie desfăcute și aranjate corespunzător. Dacă este vorba despre un pom natural, acesta trebuie lăsat să se așeze în suport înainte de montarea instalației.

Un alt pas important este verificarea tuturor beculețelor. Instalația trebuie conectată la priză înainte de a fi pusă în brad, pentru a identifica eventualele defecțiuni.

Ulterior, pomul poate fi împărțit imaginar în trei sau patru zone verticale. Montarea începe din partea de jos, în apropierea prizei, iar firul este trecut alternativ printre ramuri, pe măsură ce înaintezi către vârf.

După acoperirea primei secțiuni, instalația este mutată către următoarea zonă, unde procedeul se repetă în direcția opusă. Operațiunea continuă până când partea vizibilă a bradului este acoperită uniform.

Înainte de a adăuga globurile și celelalte decorațiuni, instalația trebuie aprinsă, iar bradul privit de la distanță. În acest fel, pot fi identificate zonele în care lumina nu este distribuită suficient de bine.

Este recomandat ca priza și conectorii instalației să rămână ușor accesibili, fără să fie ascunși sub suportul decorativ al pomului.

Ce reguli de siguranță trebuie respectate atunci când împodobești bradul

Pe lângă aspectul estetic, siguranța trebuie să fie o prioritate atunci când sunt folosite instalații electrice. Potrivit recomandărilor Asociației Naționale pentru Protecția Împotriva Incendiilor din Statele Unite (NFPA), este important să alegem produse certificate și să înlocuim cablurile deteriorate.

De asemenea, trebuie respectat numărul maxim de instalații care pot fi conectate între ele, conform instrucțiunilor producătorului. Luminițele trebuie stinse înainte de culcare și atunci când locuința este părăsită.

În cazul brazilor naturali, aceștia trebuie udați periodic și amplasați la o distanță de cel puțin 90 de centimetri față de sursele de căldură.

Metoda recomandată de designerii de interior este potrivită mai ales pentru pomii așezați lângă un perete, deoarece permite concentrarea luminițelor pe partea care rămâne la vedere. În cazul brazilor amplasați în mijlocul încăperii, care pot fi admirați din toate unghiurile, montarea tradițională a instalației poate fi în continuare o alegere mai bună.

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