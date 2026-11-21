Paolo Bulgari, una dintre figurile emblematice ale industriei mondiale a bijuteriilor de lux, a murit la vârsta de 89 de ani. Descendent al familiei care a fondat celebra casă Bulgari în 1884, acesta a contribuit la dezvoltarea unui imperiu cunoscut în întreaga lume.

Paolo Bulgari a fost nepotul lui Sotirio Bulgari, fondatorul celebrei case de bijuterii în 1884, la Roma. Alături de ceilalți membri ai familiei, a contribuit la dezvoltarea brandului și la transformarea acestuia într-un simbol internațional al luxului.

De-a lungul deceniilor, bijuteriile Bulgari au fost apreciate de numeroase celebrități, printre care Elizabeth Taylor, una dintre cele mai cunoscute cliente ale casei.

Familia lui Paolo Bulgari, mesaj după moartea celebrului bijutier

În anunțul privind decesul, familia a vorbit despre personalitatea și realizările sale, amintind de umanitatea profundă și talentul unui antreprenor care și-a iubit țara și a reprezentat Italia în întreaga lume.

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Paolo Bulgari lasă în urmă soția, Maite Carpio, și șase copii.

Funeraliile vor avea loc luni, 23 noiembrie 2026, la ora 11:00, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme din Roma.

Dispariția sa marchează încheierea unui capitol important din istoria uneia dintre cele mai cunoscute case de bijuterii din lume.

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