Ți se face foame seara, chiar înainte să mergi la culcare? Cerealele pot reprezenta o gustare potrivită, însă nu toate sortimentele sunt la fel de sănătoase. Un dietetician a explicat ce variante merită alese și de ce este important să verificăm ingredientele.

Potrivit unui articol publicat de Verywell Health, cerealele bogate în fibre și proteine, dar cu un conținut redus de zahăr adăugat, pot contribui la menținerea senzației de sațietate și la un control mai bun al glicemiei.

Cele 7 variante recomandate de nutriționist

• Cerealele din grâu și alte boabe integrale încolțite – bogate în proteine și fibre.

• Cerealele din grâu integral – oferă fibre și pot fi combinate cu lapte.

• Musli fără zahăr adăugat – conține cereale integrale, nuci și fructe uscate.

• Biscuiții din grâu integral – pot fi o gustare sățioasă, dar trebuie verificat conținutul de zahăr.

• Cerealele din ovăz cu proteine – o alternativă pentru cei care vor o gustare consistentă.

• Cerealele îmbogățite cu proteine – pot contribui la senzația de sațietate.

• Granola cu nuci și cereale integrale – poate fi consumată în cantități moderate, preferabil cu iaurt simplu.

Cum ar trebui consumate cerealele seara

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Specialistul recomandă combinarea cerealelor cu lapte, iaurt natural sau fructe proaspete. Acestea adaugă nutrienți și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate.

Cel mai important este să alegem cereale cu cât mai puțin zahăr adăugat și să respectăm porțiile recomandate.

Nu toate produsele promovate drept sănătoase au automat o compoziție nutritivă echilibrată.

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