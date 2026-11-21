Ediția de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, a emisiunii Insula Iubirii aduce confruntări incendiare. Descoperă prin ce situații vor trece concurenții diseară.

Experiența din Thailanda se apropie cu pași repezi de final și concurenții simt din ce în ce mai mult acest lucru! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, ispitele ajung față în față cu partenerii celor cu care au creat conexiuni, într-o serie de confruntări incendiare! Descoperă detalii înainte de difuzarea la TV în rândurile de mai jos.

Ce se întâmplă în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Ediția de ieri, lider de audiență

În ediția de ieri a emisiunii Insula Iubirii, concurenții au avut parte de un date de senzație, unde s-au putut fotografia alături de tigri sau au putut să se plimbe cu barca și să facă paddle surf. Când soarele a apus, Radu Vâlcan le-a pregătit o petrecere luxuriantă, cu tematica Hollywood. Astfel, ultimele petreceri au adus cu ele și multe emoții. Sub magia artificiilor, îmbrățișările și aproprierile au decurs altfel! Claudia și Eduard s-au bucurat de primul lor sărut, Ionuț Mocăniță a avut parte de ultima flacără a ispitei din acest sezon, iar Radu Vâlcan i-a adus tableta cu imagini puternice.

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Ionuț Mocăniță, în lacrimi când a văzut imaginile cu Claudia Ion

De asemenea, Remi și Daniela au au format o relație și au arătat extrem de fericiți, în timp ce Gabriella și Marco au trecut prin momente dureroase, dar și senzuale.

Totuși, ceea ce urmează va ține publicul cu sufletul la gură. Diseară, în ediția din 21 noiembrie 2026, vor fi niște confruntări incendiare. Andrușca o va avea aproape pe Claudia, Eduard va fi față în față cu Mocăniță, iar Gabriella va purta prima ei discuție cu Bianca! Toate acestea, într-o serie de confruntări, la bonfire, cu Radu Vâlcan! Ce își vor spune, ce va ieși la iveală și cum vor reacționa la aceste povești, rămâne de văzut diseară, de la ora 20:00!

Tot atunci, participanții vor face ultimele alegeri din această experiență! Cei 4 bărbați și cele 4 femei vor trebui să spună cu cine vor să meargă la dream date. Cine va avea parte și de acest ultim pas și cine va fi refuzat? Descoperim în această seară!