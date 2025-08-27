Antena Căutare
Imaginea înduioșătoare cu Andreea Crăciun și fiica ei. Cât de drăgălașă este fetița ispitei de la Insula Iubirii sezonul 9

Ispita Andreea Crăciun de la Insula Iubirii sezonul 9 a postat pe rețelele de socializare o imagine adorabilă în care apare alături de fetița ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 14:55 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 15:13
Imaginea înduioșătoare cu Andreea Crăciun și fiica ei. Cât de drăgălașă este fetița ispitei de la Insula Iubirii sezonul 9 | Captură Instagram/Antena 1

Andreea Crăciun este una dintre cele mai apreciate ispite din acest sezon. Chiar dacă are un trup de zeiță și este mereu atentă să arate impecabil, Andreea, care e instructor de fitness, a dezvăluit că este și mămică.

Departe de lumina reflectoarelor, frumoasa ispită îmbrățișează rolul de mamă, care pare să o prindă de minune. Într-o postare recentă publicată pe contul de Instagram, Andreea Crăciun le-a arătat fanilor o latură a personalității sale, caldă și delicată, alături de fiica ei în vârstă de cinci ani.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Ispita Andreea și Andrei, tachinări cu subînțeles. Ce i-a mărturisit Andrei despre Dream Date

Ispita Andreea Crăciun apare zâmbitoare, alături de micuță. Ținuta casual, atmosfera relaxată și gesturile tandre dintre mamă și fiică transmit o imagine plină de naturalețe.

„Cea mai pură formă de fericire”, a fost mesajul emoționant care a însoțit postarea ispitei Andreea Crăciun.

Fanii i-au transmis acesteia mesaje de susținere, admirând-o pentru dedicarea și dragostea față de copil.

Citește și: Ispitele Amelia, Andreea Crăciun & Teodora Racoș vorbesc despre metodele lor de seducție pentru concurenții din acest sezon

Ce i-a spus Andreea Crăciun, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, fiicei sale atunci când a plecat în Thailanda

Ispita Andreea Crăciun a povestit pentru Spynews ce mesaj i-a transmis fiicei sale înainte de a pleca în Thailanda. Ea are o fetiță în vârstă de cinci ani.

„Da, sunt mămica unei fetițe de cinci ani! Pot să spun că acest corp se datorează faptului că eu am fost dansatoare de performanță, 12 ani, iar acum sunt instructor de fitness. Deci, viața mea este foarte activă: mămică, serviciu, uneori două joburi”, a declarat Andreea Crăciun pentru Spynews.

Ispita a fost dansatoare de performanță timp de 12 ani, iar acum este instructor de fitness, având o viață foarte activă. Atunci când nu e la sală, Andreea își petrece tot timpul alături de fiica ei. Motivul pentru care ea a mers la Insula Iubirii sezonul 9 nu a fost doar ca să ispitească, ci și ca să își dea voie să cunoască un bărbat cu care ar putea avea o relație serioasă.

Andreea Crăciun a dezvăluit și ce i-a spus fiicei sale înainte de a pleca în Thailanda, când a lăsat-o în grija bunicilor.

„Am avut noroc, pentru că a rămas pe mâini bune, nu a știut unde plec, scopul și durata a știut-o, dar este prea mică pentru a-și da ea seama ce înseamnă o lună de zile. Mi-a fost greu fără ea, dar revederea a fost foarte emoționantă și dulce”, a mai spus ispita.

Andreea Crăciun a mărturisit că este foarte recunoscătoare pentru ajutorul pe care l-a primit din partea părinților ei cât timp a fost plecată, pentru că ei au avut grijă ca fetiței ei să nu îi lipsească nimic.

Chiar dacă micuța știa că mama ei va lipsi pentru o vreme, nu a știut exact unde pleacă și de ce, dar revederea dintre ele a fost încărcată de emoție.

„A rămas pe mâini bune, a rămas cu ai mei. Ai mei sunt cel mai mare sprijin pentru mine și le mulțumesc, sunt mândră că am așa părinți. Îmi place viața aceasta activă pe care o am. Faptul că sunt mămică mă motivează foarte mult să îi ofer fiicei mele totul și să nu îi lipsească nimic”, a mai declarat Andreea Crăciun.

