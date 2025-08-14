Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Ispita Andreea și Andrei, tachinări cu subînțeles. Ce i-a mărturisit Andrei despre Dream Date

În episodul 11 de Insula Iubirii Plus, Andrei și ispita Andreea Crăciun au avut o discuție sinceră și deschisă în timp ce stăteau afară pe șezlonguri la soare.

Andrei i-a spus Andreei de mai multe ori că o consideră obraznică, dar nu a vrut să îi explice în ce sens face aceste afirmații.

„Tu ești obraznică. Poți să o iei ca pe un compliment”, i-a spus Andrei Andreei.

Andrei și ispita Andreea, tachinări cu subînțeles

Apoi Andrei a întrebat-o pe Andreea care e tiparul ei de bărbat, după care ea a început să îi povestească despre fostele ei relații. Andrei a ascultat-o cu atenție și a întrebat-o de ce caută ea mereu să întâlnească bărbați maturi, când ar putea să aibă o relație cu un bărbat mai mic decât ea, fără să pună preț pe vârstă, și să îl ajute pe el să se maturizeze.

Andreea i-a spus că nu s-a gândit la situația ei din această perspectivă și apoi a început să îi vorbească despre fetița ei de 5 ani care o întreba când o să o vadă mireasă.

Andrei a fost foarte interesant să afle detalii despre fiica Andreei și a întrebat-o dacă îi va arăta și ei că a apărut în emisiune. Ispita feminină i-a spus că nu și-ar dori să îi arate fiicei ei emisiunea, dar o să îi explice la un moment dat când va mai crește.

Andreea l-a întrebat pe Andrei cum a cunoscut-o pe Ella și cum a decurs apropierea dintre ei la începutul relației lor. El i-a povestit în detaliu și i-a zis și despre caracteristicile pe care trebuie să le aibă tiparul lui de femei.

