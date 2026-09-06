Imaginile surprinse cu un an în urmă, la castingul pentru Insula Iubirii, îi arată pe Prințul Marco și Bianca într-o ipostază complet diferită. Transformarea celor doi este una uriașă, iar imaginile au atras rapid atenția. Prin ce schimbări au trecut.

Imagini cu Prințul Marco și Bianca de la castingul Insula Iubirii. Cum arătau cei doi în urmă cu un an. Transformarea e uriașă | captura Antena1

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă sunt unul dintre cuplurile care participă în sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”. El are 33 de ani, iar ea are 27 de ani. Cei doi sunt împreună de 10 ani și au trecut deja printr-un alt pas important în relație. Sunt căsătoriți de trei ani și au venit la „Insula Iubirii” pentru a-și testa povestea de dragoste.

Imagini cu Prințul Marco și Bianca de la castingul Insula Iubirii. Cum arătau cei doi în urmă cu un an

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă au intrat în aventura „Insula Iubirii”, sezonul X, însă povestea lor cu emisiunea nu a început în acest an. Cei doi au încercat să participe și la ediția de anul trecut, însă nu au trecut de casting.

Imaginile filmate în urmă cu un an îi arată pe cei doi concurenți într-o formă fizică diferită de cea din prezent, iar diferențele sunt ușor de observat, mai ales în cazul lui Marco, care pare să fi scăpat de câteva kilograme bune între timp.

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În filmările de la castingul pentru „Insula Iubirii”, sezonul 9, prințul Marco avea câteva kilograme în plus față de prezent. Între timp, acesta a reușit să slăbească și are acum o siluetă vizibil schimbată.

Și Bianca a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Diferența dintre fotografiile de la castingul de anul trecut și imaginile recente este una care nu trece neobservată.

Prințul Marco, glumeț înainte de aventura din Thailanda

Prințul Marco și soția lui, Bianca, au făcut primele declarații înainte de plecarea la „Insula Iubirii”, sezonul X, și au vorbit despre emoțiile care apar înaintea aventurii din Thailanda.

Pentru Bianca, despărțirea de partener și cele 21 de zile care urmau să fie petrecute separat și-au spus cuvântul. Concurenta recunoaștea că are emoții și că este ceva mai agitată înainte de plecare.

„Suntem încărcați de emoții”, a spus Bianca Ghiurcă.

În stilul său obișnuit, Prințul Marco a încercat să destindă atmosfera și a făcut haz de emoțiile pe care le-ar putea avea înainte de plecare.

Cei doi au avut un schimb de replici amuzant, care a scos la iveală și latura relaxată a relației lor.

„Mă aștept ca emoțiile să fie unse cu ulei. N-am emoții, ce vrei să fac?”, a spus Prințul Marco.

Replica Biancăi nu a întârziat.

„Ok. Să te ungă cu ulei”, a răspuns Bianca.

Prințul Marco a ținut însă să explice gluma:

„Nu, emoțiile vin unse cu ulei, adică se prezintă acolo toate, știi?”, a explicat el.

Rămâne de văzut cum se vor schimba lucrurile după ce Prințul Marco și Bianca Ghiurcă vor sta separați timp de 21 de zile. „Insula Iubirii” X le va testa relația.

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