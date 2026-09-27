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Țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Tot mai mulți români iau în calcul posibilitatea de a lucra și de a se stabili într-o altă țară europeană.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 16:00 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 12:51
Țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească | Shutterstock
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Olanda este una dintre destinațiile în care cetățenii români beneficiază de regulile privind libera circulație în Uniunea Europeană, iar după cinci ani de ședere continuă pot dobândi dreptul de rezidență permanentă, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație.

Țara din Europa în care românii pot ajunge la rezidență permanentă după 5 ani

Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii nu au nevoie de permis de ședere pentru a locui în Olanda și nici de permis de muncă pentru a se angaja. Un pașaport sau o carte de identitate valabilă emisă de un stat UE reprezintă dovada dreptului de ședere, potrivit informațiilor publicate de www.ind.nl, site-ul Serviciului olandez pentru Imigrare și Naturalizare.

După câți ani pot românii obține rezidență permanentă în Olanda

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Cetățenii români pot dobândi drept de ședere permanentă în Olanda după ce au locuit în această țară în mod continuu timp de cel puțin cinci ani și au respectat în această perioadă condițiile aplicabile cetățenilor UE. Potrivit www.ind.nl, pentru obținerea documentului care atestă rezidența permanentă, solicitantul trebuie să aibă cetățenia unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Elveția, să dețină un pașaport sau un alt document de călătorie valabil și să fie înregistrat în baza de date a populației din Olanda, cunoscută sub denumirea BRP.

O altă condiție importantă este ca persoana să fi locuit continuu în Olanda timp de cel puțin cinci ani. În această perioadă trebuie să fi lucrat sau să fi avut suficiente resurse financiare pentru a se întreține.

Românii nu au nevoie de permis de muncă în Olanda

Regulile sunt diferite pentru cetățenii UE față de cele aplicabile persoanelor care vin din state din afara Uniunii Europene. Un cetățean român este liber să lucreze în Olanda, iar angajatorul său nu trebuie să obțină un permis de muncă pentru el, precizează www.ind.nl.

De asemenea, cetățenii UE nu trebuie, în mod obișnuit, să solicite un permis de ședere pentru a locui în această țară. Pentru o ședere mai mare de trei luni există însă anumite condiții, în funcție de situația fiecărei persoane.

În cazul celor care lucrează sau desfășoară o activitate independentă, activitatea economică trebuie să fie una reală și efectivă.

Persoanele care nu lucrează trebuie să demonstreze că dispun de suficiente resurse pentru a se întreține, în timp ce studenții trebuie să fie înscriși la o instituție de învățământ, să aibă asigurare medicală și suficiente mijloace de subzistență, conform www.ind.nl.

Ce trebuie să facă românii care se mută în Olanda

Pentru persoanele care intenționează să rămână în Olanda mai mult de patru luni există și obligația înregistrării la municipalitatea locală. Datele acestora sunt introduse în Registrul de Evidență a Persoanelor, BRP.

Totodată, cei care se stabilesc pentru o perioadă mai lungă trebuie să respecte regulile olandeze referitoare la asigurarea medicală. Potrivit www.ind.nl, aceasta trebuie, în situațiile în care este obligatorie, încheiată în termen de patru luni de la sosire.

Ce se întâmplă după cei cinci ani de ședere

După cinci ani de ședere continuă și respectarea condițiilor legale în această perioadă, un cetățean UE dobândește dreptul de rezidență permanentă în Olanda.
Persoanele care doresc și documentul care dovedește acest statut pot depune o cerere la IND. Documentul de rezidență permanentă eliberat cetățenilor UE adulți are o valabilitate de zece ani și poate fi reînnoit, potrivit www.ind.nl.

Există și anumite situații speciale în care rezidența permanentă poate fi obținută înainte de împlinirea celor cinci ani, de exemplu pentru anumite persoane care se pensionează după ce au lucrat în Olanda sau pentru unele persoane care devin permanent incapabile de muncă. Condițiile diferă însă în funcție de situația individuală.

Olanda, destinație pentru românii care vor să lucreze în străinătate

Principalul avantaj pentru români este statutul de cetățeni ai Uniunii Europene. Ei nu trebuie să urmeze traseele de imigrare destinate cetățenilor din afara UE pentru a putea munci în Olanda. Asta nu înseamnă însă că rezidența permanentă este acordată automat oricărei persoane care ajunge în țară.

Pentru dobândirea acestui drept trebuie respectate condițiile de ședere pe parcursul perioadei de cinci ani.

Cei care intenționează să se stabilească în Olanda trebuie să verifice condițiile actualizate și situațiile particulare direct pe site-ul oficial al Serviciului olandez pentru Imigrare și Naturalizare.

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