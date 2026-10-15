Plecarea Arminei și a lui Marcel de la „Insula Iubirii” a fost unul dintre momentele încărcate de emoție ale sezonului 10.

Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă | antena 1

După zile întregi de tensiune, lacrimi și întrebări fără răspuns, cei doi soți s-au revăzut la bonfire și au decis să încheie experiența din Thailanda. Însă seara nu s-a rezumat doar la imaginile difuzate la televizor. După încheierea momentului, pe rețelele sociale au apărut fotografii și secvențe care au readus în atenție întâlnirea lor, dar și ce nu s-a văzut la televizor.

Revederea care a schimbat totul pentru Armina și Marcel

După aproximativ 11 zile petrecute separat, Armina și Marcel au fost chemați la o ceremonie specială a focului, unde au aflat că aventura lor pe insulă se încheie. Revederea a fost copleșitoare pentru Armina, care a alergat spre soțul ei și l-a îmbrățișat, izbucnind în plâns.

În ultimele zile, concurenta trecuse printr-o perioadă dificilă, iar imaginile urmărite în cadrul emisiunii și starea emoțională tot mai fragilă au făcut ca experiența să devină greu de dus. Marcel a încercat să o liniștească și i-a transmis că este alături de ea.

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Cei doi au discutat despre ceea ce trăiseră în timpul separării, iar Armina i-a spus că a fost afectată de unele dintre lucrurile pe care le-a văzut. Marcel, la rândul său, i-a vorbit despre nevoia de a se simți apreciat și despre faptul că își dorește ca ea să fie bine.

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Ce s-a văzut dincolo de imaginile difuzate la televizor

Interesul pentru momentul plecării nu s-a oprit odată cu încheierea ediției. După difuzarea ceremoniei, fotografiile și imaginile distribuite în mediul online au readus în atenția publicului atmosfera acelei seri. Postările de pe rețelele sociale au oferit ocazia urmăritorilor să revadă momentele reîntâlnirii și finalului de drum al celor doi în emisiune, dar și cum s-a văzut situația în spatele micilor ecrane.

De ce au plecat împreună de la Insula Iubirii

Decizia de a încheia experiența a venit după zile în care Armina s-a confruntat cu o stare emoțională dificilă și a avut nevoie de investigații medicale. În aceste condiții, participarea lor s-a încheiat printr-un bonfire organizat special pentru ei.

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La final, Marcel a încercat să-i transmită soției că nu îi poartă resentimente și că își dorește să se întoarcă acasă împreună. Plecarea lor nu a oferit răspunsuri la toate întrebările despre relație, dar a pus capăt testului pe insulă. Iar fotografiile și momentele distribuite ulterior pe Instagram au continuat să atragă atenția celor care au urmărit parcursul cuplului.