Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă

Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă

Plecarea Arminei și a lui Marcel de la „Insula Iubirii” a fost unul dintre momentele încărcate de emoție ale sezonului 10.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 10:52 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 11:00
Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După zile întregi de tensiune, lacrimi și întrebări fără răspuns, cei doi soți s-au revăzut la bonfire și au decis să încheie experiența din Thailanda. Însă seara nu s-a rezumat doar la imaginile difuzate la televizor. După încheierea momentului, pe rețelele sociale au apărut fotografii și secvențe care au readus în atenție întâlnirea lor, dar și ce nu s-a văzut la televizor.

Revederea care a schimbat totul pentru Armina și Marcel

După aproximativ 11 zile petrecute separat, Armina și Marcel au fost chemați la o ceremonie specială a focului, unde au aflat că aventura lor pe insulă se încheie. Revederea a fost copleșitoare pentru Armina, care a alergat spre soțul ei și l-a îmbrățișat, izbucnind în plâns.

În ultimele zile, concurenta trecuse printr-o perioadă dificilă, iar imaginile urmărite în cadrul emisiunii și starea emoțională tot mai fragilă au făcut ca experiența să devină greu de dus. Marcel a încercat să o liniștească și i-a transmis că este alături de ea.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au discutat despre ceea ce trăiseră în timpul separării, iar Armina i-a spus că a fost afectată de unele dintre lucrurile pe care le-a văzut. Marcel, la rândul său, i-a vorbit despre nevoia de a se simți apreciat și despre faptul că își dorește ca ea să fie bine.

Citește și: Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”

Ce s-a văzut dincolo de imaginile difuzate la televizor

Interesul pentru momentul plecării nu s-a oprit odată cu încheierea ediției. După difuzarea ceremoniei, fotografiile și imaginile distribuite în mediul online au readus în atenția publicului atmosfera acelei seri. Postările de pe rețelele sociale au oferit ocazia urmăritorilor să revadă momentele reîntâlnirii și finalului de drum al celor doi în emisiune, dar și cum s-a văzut situația în spatele micilor ecrane.

De ce au plecat împreună de la Insula Iubirii

Decizia de a încheia experiența a venit după zile în care Armina s-a confruntat cu o stare emoțională dificilă și a avut nevoie de investigații medicale. În aceste condiții, participarea lor s-a încheiat printr-un bonfire organizat special pentru ei.

Citește și: Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii! Dezvăluiri rare despre momentele intime

La final, Marcel a încercat să-i transmită soției că nu îi poartă resentimente și că își dorește să se întoarcă acasă împreună. Plecarea lor nu a oferit răspunsuri la toate întrebările despre relație, dar a pus capăt testului pe insulă. Iar fotografiile și momentele distribuite ulterior pe Instagram au continuat să atragă atenția celor care au urmărit parcursul cuplului.

Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Casă cu teren de 10 ha în care poţi locui gratis timp de doi ani. Se află într-un sat aproape de Capitală Casă cu teren de 10 ha în care poţi locui gratis timp de doi ani. Se află într-un sat aproape de Capitală
Antena 3 Există o lume ascunsă în spatele Marelui Bazar din Istanbul, care a rămas neschimbată de secole Există o lume ascunsă în spatele Marelui Bazar din Istanbul, care a rămas neschimbată de secole
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii! Dezvăluiri rare despre momentele intime
Bianca Iotu de la Insula Iubirii recunoaște că a făcut dragoste în timpul emisiunii! Dezvăluiri rare despre...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Armina și Marcel Andrei, primele declarații după Insula Iubirii. Detalii despre nuntă și ce morală au tras: „Cum e și cameleonul”
Armina și Marcel Andrei, primele declarații după Insula Iubirii. Detalii despre nuntă și ce morală au tras:...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x