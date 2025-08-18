Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 13, Ella a mers la date cu ispita Teo și cei doi au petrecut noaptea împreună. Camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat între ei, când au rămas singuri.

Ispitele masculine au decis ca Ella și Teo să meargă la un date special, până a doua zi. Cei doi au petrecut momente romantice împreună și, la un moment dat, aceștia au uitat de camerele de filmat și au petrecut momente pasionale în baie. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 din 18 august 2025.

Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 din 18 august 2025

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 din 18 august 2025, Ella a fost aleasă de ispitele masculine să meargă la un date cu Teo, în timp ce Marius a mers la date cu Oana Monea.

Ella și Teo au fost cazați la o casă pe plajă, cu o priveliște de vis. Apropierea dintre ei a fost firească și s-au simțit ca și când ar fi fost iubiți, lucru confirmat chiar de tânăr: „Sincer, acum mă simt de parcă sunt într-o vacanță cu iubita”.

„Am uitat că sunt la emisiune”, a confirmat Ella.

Camerele de filmat au surprins zeci de gesturi de tandrețe între cei doi și Teo nu s-a ferit să recunoască faptul că se simte atras de el.

După cină și o plimbare, cei doi s-au retras în cameră și atingerile tandre de pe plajă au continuat în dormitor.

„La amândoi era o dorință foarte mare”, a zis Teo la testimonial.

Când lumina s-a stins, cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt.

„S-au încins spiritele”, a zis Teo.

Camerele de filmat au surprins momentul în care cei doi s-au dus în baie.

„În baie lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată pentru mine”, a zis Teo.

Fără să le mai pese de nimic, cei doi s-au sărutat și nu au mai ținut cont de nimic, lăsându-se pradă pasiunii.

„Nu voiam să fim văzuți, dar dorința dintre noi era mult prea mare! A renunțat la inhibiții, atât ea, cât și eu. Am lăsat să lucrurile de la sine. Am încercat să ne bucurăm de moment”, a fost confesiunea ispitei.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

