Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Emoții puternice și apropieri neașteptate. Ce s-a întâmplat între concurenți și ispite

Imaginile nu mai reprezintă doar o șansă de a-și revedea partenerii, au devenit parte a poveștii care se scrie în Thailanda și care conduce spre răspunsurile pe care le-au căutat, încă de la casting.

Cuplurile care iau parte la sezonul 10 Insula Iubirii sunt tot mai aproape de a realiza ce își doresc pe termen lung pentru ei și partenerii lor. Cu fiecare ediție, bonfire-ul final devine tot mai important. Show-ul continuă și săptămâna viitoare, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Finalul bonfire-ului fetelor a fost unul încărcat – Claudia și Prințesa au avut parte de noi conștientizări, Mira a resimțit pentru prima dată lacrimile puternice cauzate de ceea ce a văzut, iar Bibi și Nattasha au adăugat noi pietre la ceea ce deja se conturează a fi decizia lor finală. După emoții, a urmat distracția pentru ele! Seara în club s-a dovedit a fi exact ce aveau nevoie – Claudia și-a dat voie să fie fericită cu Eduard, iar Bibi și Mira au continuat apropierile cu Narcis și George. Unde vor conduce toate aceste momente, rămâne de văzut!

Nici în vila băieților nu s-a așternut liniștea! Flacăra aprinsă și vizita lui Radu Vâlcan au adus noi tensiuni. Ian a fost cel vizat de această dată, iar șocul s-a instalat rapid – partenera lui pare că și-a găsit ceea ce avea nevoie în brațele Jaguarului, care îi oferă tot ce ea menționa că-i lipsea. Mai pot cei doi să vadă un viitor comun, în doi?

Articolul continuă după reclamă

Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider absolut de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:01 – 23:29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 7.1 puncte de rating şi 29.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating şi 16.3% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de audiență și 18.6% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.3 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. Și la nivelul publicului național, Antena 1 era lider de audiență, cu 5.6 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:19, 1.1 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea momentelor.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.0 puncte de rating și 25.3% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 4.1 puncte de rating și 17.3% cotă de piață. Și la nivelul întregii zile, Antena 1 a ocupat primul loc, înregistrând 2.3 puncte de rating și 19.0% cotă de piață.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!