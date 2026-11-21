Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au pus oficial capăt căsniciei, în urmă cu două săptămâni! Deși se despărțiseră de mai mult timp, cei doi au rămas căsătoriți în acte până de curând, când au mers la notar și au semnat documentele de divorț. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit cum au stabilit să se împartă timpul petrecut cu cei mici.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au pus punct oficial căsniciei! Pe 6 noiembrie, cei doi au mers la notar și au semnat actele de divorț, după o perioadă lungă în care au stat despărțiți, dar nu și din punct de vedere legal.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat!

Pentru Spynews.ro, fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre experiența prin care a trecut până să ajungă în fața notarului. Ema Oprișan recunoaște că despărțirea oficială nu a fost deloc un pas ușor, chiar dacă, din exterior, totul ar putea părea o simplă formalitate.

Pe parcursul acestei perioade, tânăra s-a confruntat și cu numeroase păreri din partea celor din jur. Ea spune că a fost criticată pentru decizia de a pune capăt căsniciei, mai ales că are copii, iar unii oameni au încercat să o convingă că îi va fi greu să-și refacă viața.

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Ce program au stabilit cei doi în privința copiilor

În ceea ce privește copiii, Ema Oprișan își dorește ca relația dintre Luna și tatăl ei să nu fie afectată de separarea părinților. Fosta concurentă de la Insula Iubirii spune că vrea ca cei mici să petreacă în continuare timp cu Răzvan Kovacs și că au discutat deja despre felul în care va fi organizat programul lor.

Totodată, Ema nu își dorește să mai fie acuzată că îl împiedică pe fostul soț să-și vadă copiii. Potrivit acesteia, Răzvan poate veni în București să petreacă timp cu cei mici de cel puțin două ori pe săptămână și îi poate lua ori de câte ori își dorește, în condițiile stabilite de comun acord.

Mai mult, Ema Oprișan speră ca fostul soț să rămână prezent în viața copiilor și să nu renunțe la întâlnirile cu aceștia. Tânăra spune că nu vrea ca cei mici să sufere din cauza absenței tatălui și că va încerca să găsească soluții dacă aceștia își vor dori să-l vadă, iar el nu va mai veni.

De altfel, după mai multe luni în care nu au petrecut timp împreună, copiii au ajuns recent la Răzvan Kovacs. În perioada în care Ema Oprișan a fost plecată în vacanță, cei mici au stat la tatăl lor și la familia acestuia.

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