Varza călită este unul dintre cele mai apreciate preparate din Postul Crăciunului. Iată cum se pregătește după rețeta tradițională.

Varza călită este un preparat tradițional, care se pregătește, de obicei, în perioada lunilor noiembrie - decembrie. De regulă se gătește cu carne de porc, dar în perioada Postului Crăciunului este pregătită fără alimente de origine animală.

Varză călită după rețeta tradițională, potrivită în Postul Crăciunului

Varza calită se pregătește repede, după o rețetă simplă și tradițională, care a fost păstrată din generație în generație. Ai nevoie de puține ingrediente și câteva secrete la care gospodinele pricepute apelează pentru a obține un gust savuros și o textură moale.

Ingrediente pentru varza călită de post

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1 varză mare

2 cepe medii

1 morcov

3 linguri de ulei

200 ml suc de roșii

1 linguriță de boia

2 foi de dafin

sare și piper

cimbru uscat

mărar proaspăt

Modul de preparare a verzei călite de post

Se curăță cepele și morcovul. Se toacă ceapa mărunt, morcovul se dă pe răzătoare. Într-o cratiță încăpătoare se pune uleiul la încins și se călesc legumele la foc mediu, până când ceapa devine sticloasă, iar morcovul devine moale.

Varza se taie mărunt și se presară puțină sare, iar mai apoi se amestecă cu mâinile pentru a se înmuia. Varza se pune peste legume treptat și se amestecă până când începe să scadă în volum.

Se adaugă condimentele, cimbrul și foile de dafin, apoi se toarnă sucul de roșii, alături de puțină apă. Se amestecă preferabil cu o lingură de lemn și se acoperă cu un capac. Se lasă să fiarbă la foc mic. Din când în când, amestecă pentru ca varza să nu se lipească de fundul vasului.

Se verifică cratița din când în când, iar când lichidul scade în volum se mai adaugă puțină apă, pentru a nu se prinde de fundul cratiței. Se lasă la fiert în continuare, iar după ce varza e moale și are un gust bun, se adaugă mărarul tocat și se ia de pe foc.

Secretul pentru o varză fragedă și gustoasă

Există câteva secrete la care trebuie să apelezi pentru a obține un gust savuros. Gospodinele pricepute fierb varza la foc mic, astfel încât frunzele de varză se înmoaie și să absoarbă aromele celorlalte ingrediente adăugate.

De asemenea, e recomandat să mai lași varza câteva minute sub capac, după ce i-ai luat focul. Acest lucru ajută mărarul să își lase aroma în preparat.