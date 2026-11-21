Ora la care începe Insula Iubirii sâmbătă, 21 noiembrie 2026? Programul Antena 1 și unde poți urmări online noua ediție a sezonului 10, pe AntenaPLAY.

Fanii emisiunii „Insula Iubirii” au parte de o nouă ediție sâmbătă, 21 noiembrie 2026. Reality-show-ul prezentat de Radu Vâlcan revine la Antena 1, însă de această dată începe mai devreme decât în seara precedentă. Telespectatorii pot urmări aventurile concurenților din Thailanda începând cu ora 20:00. Emisiunea va fi disponibilă și online, pe platforma AntenaPLAY.

La ce oră începe Insula Iubirii, sâmbătă, 21 noiembrie 2026. Program TV Antena 1 și unde poate fi urmărită emisiunea

Fanii reality-show-ului prezentat de Radu Vâlcan trebuie să știe că noua ediție este programată sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

Emisiunea continuă seria momentelor tensionate din acest sezon. După experiențele din Thailanda, concurenții au tot mai multe întrebări și lucruri de clarificat. Relațiile au fost puse la încercare, iar întâlnirile dintre parteneri și ispite au scos la iveală sentimente, nemulțumiri și dezamăgiri.

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Cei care nu pot urmări emisiunea la televizor au la dispoziție și platforma AntenaPLAY, unde pot viziona edițiile online, în funcție de disponibilitatea acestora.

Confruntări tensionate în ediția precedentă de la Insula Iubirii

Ediția difuzată vineri, 20 noiembrie, a adus mai multe întâlniri care au atras atenția telespectatorilor.

Unul dintre cele mai tensionate momente i-a avut în prim-plan pe Ionuț Mocăniță și ispita Eduard Vlădescu. Cei doi au ajuns față în față, iar discuția lor a avut loc într-un moment important pentru relația dintre Ionuț și Claudia.

Nici Claudia nu a scăpat de confruntări. Aceasta s-a întâlnit cu ispita Andrușca, iar schimbul de replici dintre cele două nu a fost lipsit de ironii.

„Ce prietenă ai!”, i-a spus Andrușca, iar Claudia i-a răspuns direct: „Și ce iubit am avut”.

O altă întâlnire care a atras atenția a fost cea dintre Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella. Cele două au stat față în față, iar Bianca nu a ezitat să îi adreseze replici directe. La un moment dat, aceasta a numit-o pe Gabriella „amanta lui Marco”.

Tot în ediția precedentă, Ionuț Mocăniță a avut un moment emoționant. Concurentul a izbucnit în lacrimi și a făcut o declarație de dragoste pentru Claudia.

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