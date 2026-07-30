Insula Iubirii – Reuniuni: Cornel a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut anumite imagini, la bonfire! Ce s-a întâmplat

În ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, difuzată în data de 30 iulie 2026, Cornel nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a văzut anumite imagini.

Trei cupluri au venit la o ceremonie a focului intensă, alături de Radu Vâlcan, în ediția din 30 iulie 2026 a show-ului Insula Iubirii – Reuniuni. Acesta a fost momentul în care Iustina și Cornel au avut șansa să revadă anumite imagini, iar bărbatul nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Cornel a izbucnit în lacrimi, atunci când a văzut anumite imagini, la bonfire! Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii – Reuniuni, ediția din 30 iulie 2026

În ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, primii care au avut parte de o nouă ceremonie a focului au fost Iustina și Cornel. Vă reamintim faptul că cei doi au participat în sezonul 8.

„Sincer, cea mai mișto experiență din viața mea a fost clar Insula Iubirii. Eram copilă la Insulă, acum sunt femeie matură. Așa cred. Am rămas la fel de nebună, dar acum sunt mamă”, a mărturisit Iustina.

„A fost momentul în care ne-am cunoscut cu adevărat toate nebuniile”, a recunoscut Cornel.

„Cornel și Iustina, bine ați venit la o nouă ceremonie a focului, la Insula Iubirii – Reuniuni. Mă bucur să vă văd din nou în acest cadru”, i-a întâmpinat Radu Vâlcan.

Cei doi și-au deschis inima și au povestit ce s-a întâmplat cu ei imediat după ce au participat la Insula Iubirii sezonul 8, dar și cum arată viața lor acum, la doi ani distanță după ce au dat testul fidelității, în Thailanda.

Iustina nu s-a ferit să recunoască faptul că se mai ceartă și în prezent cu soțul ei și că nu uită să îi reamintească „ce femeie are acasă”, iar Cornel a mărturisit, amuzat, că Iustina în continuare spune tot ce îi trece prin minte la nervi, semn că unele lucruri nu s-au schimbat prea mult în dinamica relației lor.

Zâmbetele și glumele au dispărut rapid atunci când Radu Vâlcan i-a anunțat că are pentru ei imagini noi, nedifuzate până acum.

Nu mică a fost surpriza lui Cornel atunci când a văzut despre ce imagini este vorba, de fapt. Pe ecran au rulat filmări și fotografii cu noua lui viață de familie, alături de Iustina și fetița lor, Ivana. Zâmbetul larg pe care îl afișase până atunci i-a dispărut rapid de pe chip și bărbatul cu greu și-a mai putut reține lacrimile de emoție, semn că imaginile văzute l-au mișcat în mod profund.

Tot în cadrul acestei ediții, cei doi au anunțat faptul că familia s-a extins cu cel de-al doilea copil, semn că povestea lor de dragoste se scrie în continuare.

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!