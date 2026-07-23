Insula Iubirii - Reuniuni: Cum a reacționat Ella când l-a revăzut pe Teo. Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii

Ella și Teo s-au revăzut la „Insula Iubirii – Reuniunii”, după un an. Fosta concurentă a vorbit despre relația lor după emisiune, singura întâlnire pe care au avut-o și lecțiile învățate în tot acest timp.

Primul episod al emisiunii „Insula Iubirii – Reuniunii”, difuzat pe 23 iulie 2026, a adus în fața telespectatorilor o nouă serie de revederi emoționante. Printre foștii concurenți care au revenit la bonfire s-a numărat și Ella, cea care a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an și despre întâlnirea cu Teo, alături de care a părăsit competiția.

Cum a reacționat Ella când l-a revăzut pe Teo

Vizibil schimbată și mult mai încrezătoare, Ella a mărturisit că experiența trăită în cadrul reality show-ului a ajutat-o să se descopere și să privească viața dintr-o altă perspectivă.

Înainte de revederea cu fostul partener, aceasta a purtat o discuție sinceră cu Radu Vâlcan, căruia i-a povestit cum arată viața ei în prezent.

„Sunt mult mai puternică, mai prezentă și, mai ales, mai conștientă de ceea ce fac acum”, a mărturisit fosta concurentă.

Întrebată cum privește acum relația pe care a avut-o cu Teo și tot ceea ce s-a întâmplat în timpul emisiunii, Ella a recunoscut că timpul i-a schimbat perspectiva asupra evenimentelor.

„Între noi au existat destule situații, atât pe insulă, cât și înainte, iar acesta a fost deznodământul”, a spus ea.

Fosta concurentă a povestit că, după încheierea filmărilor, ea și Teo nu au mai păstrat legătura, iar singura lor revedere a avut loc la Londra.

Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii

„După Insula Iubirii n-am mai ținut legătura. Am mai avut o singură revedere la Londra, dar nu pot să spun că am concluzionat ceva. Nu pot să zic că am rămas în relații bune. A fost o perioadă în care aveam un refuz vehement de a mă întâlni cu el, dar mi-am dat seama, pe parcurs, că nu este în regulă. Până la urmă am înțeles și reacțiile lui. Timpul m-a făcut să conștientizez și greșelile mele. Nu aș avea o problemă să mai stau față în față cu el acum”, a declarat Ella.

Declarațiile sale au arătat că, deși relația dintre ei nu s-a reluat după terminarea emisiunii, resentimentele s-au diminuat odată cu trecerea timpului, iar experiențele trăite i-au ajutat pe amândoi să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

Întrebată dacă ar schimba ceva din parcursul său în emisiune, Ella a oferit un răspuns surprinzător.

„Dacă ar fi să iau de la capăt experiența, aș face exact la fel”, a spus ea, lăsând să se înțeleagă că nu regretă deciziile luate în timpul participării la Insula Iubirii.

Înainte de întâlnirea cu Teo, Radu Vâlcan și Ella au urmărit împreună, pe tabletă, câteva imagini din timpul participării sale în emisiune. Secvențele au readus în prim-plan momentele intense pe care le-a trăit în cadrul experimentului și au stârnit emoții puternice.

Revederea cu Teo a fost una dintre cele mai așteptate din cadrul ediției. Deși între cei doi au existat tensiuni și neînțelegeri în trecut, întâlnirea de la bonfire s-a desfășurat într-o atmosferă calmă, semn că timpul a reușit să vindece o parte dintre rănile lăsate de experiența trăită în emisiune.

Prin declarațiile făcute la „Insula Iubirii – Reuniunii”, Ella a demonstrat că este într-o etapă diferită a vieții sale, în care privește trecutul cu mai multă înțelegere și consideră că fiecare experiență, indiferent cât de dificilă, a contribuit la omul care este astăzi.