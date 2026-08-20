Deși s-au despărțit, Bianca a ținut să îi arate lui Marian, prin gesturi, faptul că sentimentele sale nu au dispărut complet. Totul, la Iunsula Iubirii: Reuniuni.

Insula Iubirii: Reuniuni. Gesturile făcute de Bianca, în ciuda relației din prezent cu Marian. "Vorbeam mai mult decât să ascult" | antena 1

Bianca încă are sentimente pentru Marian: „Uram situația, nu pe Bianca”

Insula Iubirii: Reuniuni. Gesturile făcute de Bianca, în ciuda relației din prezent cu Marian. "Vorbeam mai mult decât să ascult"

Revederea dintre Bianca și Marian a scos la iveală noi detalii despre relația lor și despre sentimentele care au rămas după despărțire. Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, discuția a arătat că trecutul nu este complet închis, iar fiecare încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat între ei.

Bianca a recunoscut în repetate rânduri că încă are sentimente pentru Marian, însă în același timp simte că are nevoie să își construiască propria viață și să își recapete echilibrul. Pentru ea, despărțirea nu a însemnat neapărat dispariția sentimentelor, ci mai degrabă conștientizarea faptului că relația ajunsese într-un punct în care nu se mai simțea bine.

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Unul dintre lucrurile care au afectat-o a fost controlul pe care l-a simțit în relație. Marian a admis că lipsa afecțiunii și controlul excesiv au reprezentat probleme importante între ei. El a explicat că, de fapt, nu a ajuns să o urască pe Bianca, ci a ajuns să urască situația în care se aflau.

Privind acum lucrurile cu mai multă detașare, Marian spune că ar fi trebuit să fie mai atent la oamenii apropiați și să nu mai pună atât de mult preț pe părerea celor din jur. De asemenea, consideră că este important să vadă realitatea și din perspectiva celuilalt, nu doar prin filtrul propriilor emoții.

Bianca a pus și ea sub semnul întrebării modul în care Marian reacționa atunci când ea greșea în fața altor persoane. El a recunoscut că reproșurile pot veni din răni interioare și că, uneori, vorbea mai mult decât asculta.

În ciuda tuturor momentelor dificile, Bianca nu pare să privească relația doar prin prisma lucrurilor negative. Între cei doi au existat sentimente reale, iar ceea ce au trăit împreună a avut o importanță pentru amândoi. Tocmai de aceea, revederea lor a fost una încărcată emoțional.

În prezent, Bianca pare să își dorească mai multă libertate și să fie atentă la propriile nevoi. Nu poate spune cu certitudine ce îi rezervă viitorul și nici dacă ea și Marian vor ajunge din nou împreună. Cert este că despărțirea i-a făcut pe amândoi să privească altfel relația și propriile greșeli.

Apariția lui Mattia lângă Bianca și Marian

În timpul discuției, Mattia a avut și el câteva intervenții despre ceea ce a observat între Bianca și Marian. A remarcat că, pentru a te bucura cu adevărat de un moment, trebuie să fii prezent și să îl trăiești, nu să rămâi blocat în orgolii.

Privind situația dintre cei doi, Mattia a considerat că Marian a ajuns, în anumite momente, să lupte mai degrabă pentru orgoliul său decât pentru relație. Intervenția lui a rămas însă una scurtă, în contextul unei revederi dominate mai ales de emoțiile Biancăi și ale lui Marian.