Insula Iubirii sezonul 6. Rey, detalii neașteptate despre Lavinia: „Ea este logodnica mea”. Ce s-a aflat

Rey și Lavinia sunt unul dintre cuplurile care au decis să își testeze relația în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1. Nu a durat însă mult și concurentul s-a sărutat cu ispita Eda, lucru ce a rănit-o și a dezamăgit-o din plin pe Lavinia.

Ulterior, la o ceremonie a focului, Rey a dezvăluit detalii importante despre Lavinia, despre logodnă și despre căsătorie. Întreaga confesiune poate fi descoperită în episodul 6 de bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

Rey de la Insula Iubirii sezonul 6 a făcut dezvăluiri despre logodna cu Lavinia și despre motivul pentru care nu s-au căsătorit, de fapt

În cadrul ceremoniei, Rey a explicat că nu regretă faptul că s-a sărutat cu ispita Eda și că, de fapt, povestea dintre el și Lavinia era, poate, terminată încă de dinaintea emisiunii. Descoperă mai jos ce detalii au ieșit la iveală în episodul 6 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, difuzat exclusiv pe AntenaPlay.

„Show must go on, să se întâmple ce trebuie să se întâmple! Ea s-a înscris la emisiune încercându-mă pe mine. Sau cel puțin, asta mi-a zis. Încercarea cred că a greșit-o. Cel puțin, nu cred că poți să pui presiune pe o persoană, atât de mult încât să se simtă prost că încercarea asta e doar pentru tine, nu și pentru mine. Este o insulă unde totul este posibil, totul este real.

Am stat 4 ani împreună, nu regret nimic din ceea ce am făcut în cei 4 ani, sunt o persoană foarte asumată, îmi asum orice. Însă acum privesc lucrurile dintr-un alt punct de vedere și din niște sfaturi ascultate de la niște oameni care au mai multă experiență decât mine și cu care îmi face plăcere să vorbesc. Tot timpul îmi place să învăț lucruri și să fiu atent la ceea ce mi se spune. Da, mi s-a spus că relația asta poate s-a consumat mai de demult și că puteam să fac pasul ăsta mult mai devreme. Nu l-am făcut, nu regret că nu l-am făcut, tot timpul o să-ți vină momentul în care să faci niște alegeri în viață. Momentele acestea vin atunci când trebuie să vină.

A insistat oarecum pe această cerere în căsătorie. Prima oară m-am enervat, am zis că nu e ok să forțezi un om să facă un lucru și un pas atât de mare în viață. Și în momentul acela i-am aruncat inelul în față. La a doua șansă i-am oferit inelul și am logodit-o, am cerut-o. Ea este logodnica mea. Nu am făcut pasul următor. Eu am vrut mereu să fac un pas, să inițiez acest lucru, însă voiam să îl inițiez atunci când simțeam că am o familie deja cu ea, când simțeam că este copilul lângă noi. Din păcate asta nu s-a întâmplat și acum pot să spun că e din fericire, că mă bucur că nu s-a întâmplat, că poate nu ducea la o căsnicie bună. Nu a fost să fie și mă bucur că nu a fost să fie, totul se întâmplă cu nimic. Eu înțeleg semnele astea și mulțumesc cerului că a dat de înțeles că nu a fost locul lui”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de Rey.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală despre Lavinia și Rey de la Insula Iubirii sezonul 6? Află totul urmărind episodul 6 de Bonfire integral din Insula Iubirii sezonul 6, difuzat pe AntenaPlay.

