Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate la TV cu ea și Marian Grozavu

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate la TV cu ea și Marian Grozavu

Ispita Teodora Racoș dezvăluie cum au decurs, de fapt, aproprierile dintre ea și Marian Grozavu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 13:51 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:47

În interviul acordat la 6 luni după încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii sezonul 9, ispita Teodora Racoș a vorbit deschis despre felul în care ea a interacționat cu Marian în Thailanda.

În primul rând, Teodora susține că a fost prea finuță și cu bun simț atunci când era întrebată în testimoniale despre conexiunea ei cu Marian. Ar fi trebuit să fie mai sinceră, dar din dorința de a nu-l supăra pe Marian și de a nu îl pune într-o lumină proastă, ea a decis să fie diplomată.

Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate cu ea și Marian Grozavu

Cu toate acestea, ispita a spus că ar fi meritat să spună adevărul despre el pentru că el tot timpul cât a fost pe insulă a încercat să dețină controlul asupra tuturor situațiilor.

Citește și: Ispitele Amelia, Andreea Crăciun & Teodora Racoș vorbesc despre metodele lor de seducție pentru concurenții din acest sezon

De asemenea, Teodora a povestit că pe TV nu au fost difuzate mai multe secvențe cu ea și Marian, când s-ar fi văzut foarte clar că el o place și că făcea gesturi mici prin care îi arată acest lucru. De fiecare dată după ce mâncau, el îi spăla farfuria, Marian îi făcea cafea în fiecare dimineață, îi ștergea pantofii dacă i se udau și avea grijă să se simtă mereu bine.

Atunci când a văzut-o pe Teo plângând pe plajă, Marian a trimis inițial pe cineva din echipa de producție și apoi a mers el împreună cu ispita Diandra pentru a o consola. El a reușit să o scoată pe Teodora din starea ei, deși tot el era cel care o afectase.

„Marian îmi arunca priviri, se comporta diferit decât un bărbat care își căuta parteneră de business sau o amică și eu am observat privirile lungi pe care mi le arunca. De multe ori îl surprindeam cum se uită insistent la mine, faptul că îmi curăța farfuria după ce mâncam fără să îi cer eu lucrurile astea, (...) se oferea tot timpul să îi folosesc toaleta din camera lui că era cea mai aproape de living (...), îmi aducea tot timpul de băut (...) și foarte multe momente din-astea nu au fost date în timpul emisiunii”, a povestit Teodora.

Citește și: EXCLUSIV| Ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii sezonul 9, detalii despre noul sezon incendiar. "Un roller coaster emoțional"

Ispita feminină a mai spus că dacă toate aceste imagini cu ei doi ar fi fost date la televizor și ar fi ajuns la Bianca, probabil ea ar fi luat o cu totul altă decizie la final după ce ar fi văzut clar că Marian e atras de Teodora.

Teodora Racoș a vorbit și despre cum l-a consolat pe Marian Grozavu și cum a învățat să îl asculte atunci când se întorcea supărat de la bonfire.

„Chiar cred că a fost o experiență mai încărcată pentru mine decât pentru restul fetelor sau pentru restul concurenților pentru că eu chiar am fost afectată de stările tuturor băieților din casă, dar mai ales de stările lui Marian în mod direct pentru că practic eu eram persoana la care venea și se destăinuia și încercam să îi ridic moralul. (...) După cum s-a văzut într-un episod în care eu am plâns pe plajă, ăla a fost doar unul dintre momentele în care eu am plâns pe insulă, dar eu am avut foarte multe zile în care am fost la pământ și am avut niște căderi și da, a avut o încărcătură emoțională destul de negativă asupra mea”, a mai mărturisit Teodora Racoș.

Urmărește Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 în AntenaPLAY!

colaj teodora racos
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arăta ispita Teodora Racoș în urmă cu 8 ani, înainte de intervențiile estetice. Ispita, de nerecunoscut

Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit. Cum arată inelul de logodnă... Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Teodora Racoș, detalii neștiute despre apropierea dintre ispita Diandra și Maria...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini adorabile cu Luna
Cât de mult a crescut fetița Emei Oprișan și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7. Imagini...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cine este și cum arată iubitul lui Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum au făcut cei doi anunțul
Cine este și cum arată iubitul lui Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum au făcut cei doi anunțul
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x