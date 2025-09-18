Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate la TV cu ea și Marian Grozavu

Ispita Teodora Racoș dezvăluie cum au decurs, de fapt, aproprierile dintre ea și Marian Grozavu.

În interviul acordat la 6 luni după încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii sezonul 9, ispita Teodora Racoș a vorbit deschis despre felul în care ea a interacționat cu Marian în Thailanda.

În primul rând, Teodora susține că a fost prea finuță și cu bun simț atunci când era întrebată în testimoniale despre conexiunea ei cu Marian. Ar fi trebuit să fie mai sinceră, dar din dorința de a nu-l supăra pe Marian și de a nu îl pune într-o lumină proastă, ea a decis să fie diplomată.

Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate cu ea și Marian Grozavu

Cu toate acestea, ispita a spus că ar fi meritat să spună adevărul despre el pentru că el tot timpul cât a fost pe insulă a încercat să dețină controlul asupra tuturor situațiilor.

Citește și: Ispitele Amelia, Andreea Crăciun & Teodora Racoș vorbesc despre metodele lor de seducție pentru concurenții din acest sezon

De asemenea, Teodora a povestit că pe TV nu au fost difuzate mai multe secvențe cu ea și Marian, când s-ar fi văzut foarte clar că el o place și că făcea gesturi mici prin care îi arată acest lucru. De fiecare dată după ce mâncau, el îi spăla farfuria, Marian îi făcea cafea în fiecare dimineață, îi ștergea pantofii dacă i se udau și avea grijă să se simtă mereu bine.

Atunci când a văzut-o pe Teo plângând pe plajă, Marian a trimis inițial pe cineva din echipa de producție și apoi a mers el împreună cu ispita Diandra pentru a o consola. El a reușit să o scoată pe Teodora din starea ei, deși tot el era cel care o afectase.

„Marian îmi arunca priviri, se comporta diferit decât un bărbat care își căuta parteneră de business sau o amică și eu am observat privirile lungi pe care mi le arunca. De multe ori îl surprindeam cum se uită insistent la mine, faptul că îmi curăța farfuria după ce mâncam fără să îi cer eu lucrurile astea, (...) se oferea tot timpul să îi folosesc toaleta din camera lui că era cea mai aproape de living (...), îmi aducea tot timpul de băut (...) și foarte multe momente din-astea nu au fost date în timpul emisiunii”, a povestit Teodora.

Citește și: EXCLUSIV| Ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii sezonul 9, detalii despre noul sezon incendiar. "Un roller coaster emoțional"

Ispita feminină a mai spus că dacă toate aceste imagini cu ei doi ar fi fost date la televizor și ar fi ajuns la Bianca, probabil ea ar fi luat o cu totul altă decizie la final după ce ar fi văzut clar că Marian e atras de Teodora.

Teodora Racoș a vorbit și despre cum l-a consolat pe Marian Grozavu și cum a învățat să îl asculte atunci când se întorcea supărat de la bonfire.

„Chiar cred că a fost o experiență mai încărcată pentru mine decât pentru restul fetelor sau pentru restul concurenților pentru că eu chiar am fost afectată de stările tuturor băieților din casă, dar mai ales de stările lui Marian în mod direct pentru că practic eu eram persoana la care venea și se destăinuia și încercam să îi ridic moralul. (...) După cum s-a văzut într-un episod în care eu am plâns pe plajă, ăla a fost doar unul dintre momentele în care eu am plâns pe insulă, dar eu am avut foarte multe zile în care am fost la pământ și am avut niște căderi și da, a avut o încărcătură emoțională destul de negativă asupra mea”, a mai mărturisit Teodora Racoș.

Urmărește Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 în AntenaPLAY!

Citește și: Cum arăta ispita Teodora Racoș în urmă cu 8 ani, înainte de intervențiile estetice. Ispita, de nerecunoscut