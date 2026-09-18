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Ispita Daniela, gest neașteptat față de Remi la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între cei doi în piscină

Ispita Daniela și Remi s-au distrat ca niște copii în piscină, iar momentele între ei au fost urmărite de colegii din vilă. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 19:15 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 21:42
Ispita Daniela, gest neașteptat față de Remi la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între cei doi în piscină | antena 1
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Daniela și Remi au profitat de timpul petrecut în vilă și au avut parte de un moment de joacă în piscină. Cei doi au intrat în apă și au lăsat pentru câteva clipe tensiunile și provocările din cadrul emisiunii deoparte, transformând momentul într-unul plin de energie și voie bună.

Ispita Daniela, gest neașteptat față de Remi la Insula Iubirii

Distracția a început cu o joacă simplă. Daniela și Remi s-au stropit cu apă, iar momentul a atras atenția celor din jur. Întrebat dacă a existat un astfel de episod între el și Daniela, Remi a confirmat, însă într-o notă amuzată.

„Da, așa este, ne-am stropit cu apă dacă zici tu, foarte amuzant, hahaha”, a răspuns Remi.

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Cei doi au continuat să se joace în piscină, iar atmosfera a devenit din ce în ce mai relaxată. Daniela a profitat de moment și a făcut un gest neașteptat: s-a urcat în cârca lui Remi. Concurentul a susținut-o, iar cei doi au ajuns să sară împreună în apă.

Momentul a fost unul spontan și a adus și mai multă veselie în jurul piscinei. Fără să fie vorba despre o discuție serioasă sau despre una dintre probele emisiunii, Daniela și Remi s-au bucurat pur și simplu de compania celuilalt și de câteva clipe de relaxare.

Concurenții și ispitele de la Insula Iubirii

Concurenții și ispitele petrec foarte mult timp împreună, iar fiecare moment devine rapid subiect de discuție. Gesturile mici, glumele și apropierile dintre cei aflați în vilă sunt atent observate, mai ales atunci când între anumite persoane începe să se contureze o conexiune.

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De această dată, Daniela și Remi au ales să se distreze fără prea multe formalități. Stropitul cu apă, urcarea în cârcă și săritura în piscină au transformat o simplă seară într-un moment de neuitat pentru ei.

Apropierea dintre Daniela și Remi a fost observată de toți colegii, astfel că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

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