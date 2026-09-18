Lorenzo, confesiune neașteptată la Insula Iubirii. Ce i-a mărturisit Andrușcăi

Într-o discuție pe insula băieților, Lorenzo a stat de vorbă cu Andrușca și i-a făcut câteva mărturisiri extrem de sincere.

Lorenzo a vorbit deschis despre relația sa și despre modul în care privește această experiență de la „Insula Iubirii”. Într-o discuție cu ispita Andrușca, concurentul a mărturisit că nu își pune întreaga fericire în mâinile partenerei și că este convins că poate avea o viață împlinită chiar și în cazul în care drumurile lor s-ar separa.

Lorenzo, confesiune neașteptată la Insula Iubirii

Andrușca a vrut să afle cum privește Lorenzo apropierea dintre partenera lui și ceilalți bărbați din vilă. Concurentul a explicat că își dorește ca aceasta să se bucure de experiență și să nu se închidă în ea, mai ales că nici el nu se comportă în acest fel atunci când se află într-o relație.

Lorenzo a recunoscut că situația de la „Insula Iubirii” este una complet diferită față de viața de cuplu pe care o avea înainte de venirea în Thailanda.

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„Și eu în jurul partenerei mele nu sunt așa, acum eu sunt eu, n-am apucat în relația mea să interacționez cu atâtea fete, că ieșea bătaie”, a spus Lorenzo.

Concurentul a explicat și motivul pentru care a acceptat provocarea emisiunii. Dincolo de testarea relației, el a simțit că avea nevoie să iasă din rutina obișnuită și să trăiască o experiență nouă.

„E dominatoare, asta e meseria ei. Și experiență nouă, plus că eu aveam nevoie de un concediu, vrei să te mint”, a mărturisit acesta.

Lorenzo consideră că participarea la „Insula Iubirii” poate reprezenta un moment de adevăr pentru relația lor. Potrivit lui, experiența îi va ajuta să își dea seama dacă sunt pregătiți să continue împreună sau dacă este momentul ca fiecare să meargă pe propriul drum.

„Chestia asta pentru noi, ori ne despărțim, ori plecăm mai puternici. Nici ea nu are 100% în mine, nici eu în ea. Nici în mine nu am”, a explicat concurentul.

Lorenzo: „Pot trăi fericit și singur”

Lorenzo a mers și mai departe cu mărturisirea și a vorbit despre scenariul în care partenera lui ar dezvolta sentimente pentru altcineva. Deși recunoaște că ar exista suferință, acesta spune că ar prefera să afle adevărul decât să rămână într-o relație care nu mai funcționează.

„Dacă ea ar călca strâmb, i-ar părea rău că sunt sentimente la mijloc pentru conexiune, dar m-aș și bucura, că n-am mai pierdut timpul”, a spus el.

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În final, Lorenzo a transmis că nu consideră că fericirea lui depinde de existența unei relații. Pentru el, important este să poată găsi motive de bucurie și pe cont propriu.

„Eu pot trăi fericit și singur. Fericirea mea nu depinde de partener, pot să-mi fac fericirile mele și singur”, a mărturisit Lorenzo. Andrușca a fost de acord cu perspectiva lui, răspunzând simplu: „Așa trebuie să fie”.