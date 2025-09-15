Antena Căutare
Ispita Diandra Moga de la Insula Iubirii sezonul 8 a apelat la ajutorul medicului estetician. Ce intervenție și-a făcut

Diandra Doris Moga, ispita de la Insula Iubirii din sezonul 8, a postat pe contul ei de TikTok mai multe video-uri în care a vorbit despre noua ei intervenție estetică.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 09:03 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 09:37
Acum, la un an după experiența Insula Iubirii, fosta ispită e mai bine ca oricând, împăcată cu alegerile ei și foarte fericită cu faptul că își dedică acum timpul carierei sale de antreprenoare. | Instagram & Antena 1

Ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 a vorbit deschis despre noua intervenție estetică la care a apelat. Diandra a povestit că această operație nu a fost o necesitate, ci a fost mai mult un moft.

La ce intervenție estetică a apelat ispita Diandra Moga de la Insula Iubirii sezonul 8

Ea a dezvăluit că își dorea doar niște mici retușuri pentru că anterior, în urmă cu 2 ani a mai făcut aceeași intervenție.

Diandra a apelat la o rinoplastie secundară pentru mici retușuri, precum curbura nasului și ridicarea vârfului. Ea a spus că, deși nu avea nevoie de această intervenție, și-a dorit ca nasul ei să arate fix așa cum și-l face ea din machiaj și a apelat la un medic estetician despre care știa că o va ajuta exact cu ce își dorește ea.

Pentru această intervenție estetică, Diandra a povestit că medicul a intervenit mult mai puțin decât la prima rinoplastie.

„ A fost o rinoplastie secundară, nu a fost o necesitate, după cum am spus, era un moft. Îmi doream să se mai intervină puțin la partea de jos a vârfului, să fie mai îngust puțin pe laterale, adică practic cum mi-l retușam eu din machiaj îmi doream să fie așa normal. M-a tăiat doar pe mijloc după cum se vede, a fost o rinoplastie deschisă, s-a dus până sus, a retușat puțin și pe lateral și aici curbura, dar acum este foarte umflat și nu îmi voi putea da seama de formă decât când se dezumflă. Săptămâna viitoare luni trebuie să mă întorc pentru a scoate ațele și voi sta cu acest bandaj timp de o săptămână. Ce mi se pare miraculos este faptul că nu am absolut nicio durere, mă simt foarte bine, respir super bine și sunt foarte curioasă de rezultat. Faptul că nu am nicio durere mi se pare absolut eliberator pentru că la prima operație de rinoplastie, când s-a intervenit foarte mult, am avut dureri destul de crunte timp de 7 zile, dar acum sunt super ok”, a povestit ispite Diandra pe TikTok pentru fetele din comunitatea ei care au întrebat-o despre noua intervenție estetică.

Chiar dacă acum încă are umflături în jurul nasului, Diandra este curioasă de rezultat și abia așteaptă să își scoată bandajele pentru a vedea dacă nasul ei arată chiar așa cum și-a dorit.

Diandra Doris Moga a fost una dintre cele mai cuceritoare și frumoase ispite din sezonul 8 Insula Iubirii care a reușit atunci să îl ispitească pe Andrei Rotaru, venit pe insulă cu soția lui, Cristina.

Chiar dacă Diandra și Andrei au format un cuplu din primele zile în vila băieților, la bonfire-ul final, Diandra a refuzat să plece acasă cu el, demonstrându-i că ea doar și-a jucat rolul.

Acum, la un an după experiența Insula Iubirii, fosta ispită e mai bine ca oricând, împăcată cu alegerile ei și foarte fericită cu faptul că își dedică acum timpul carierei sale de antreprenoare.

