Ispita Larisa Mârtan de la Insula Iubirii trece prin momente dificile. Tatăl ei e în stare critică la spital. Ce a dezvăluit

Ispita Larisa Mârtan de la Insula Iubirii sezonul 8 trece prin momente dificile.

Larisa Mârtan de la Insula Iubirii este copleșită de durere după ce tatăl ei a fost internat în spital, iar starea lui de sănătate este acum gravă. | Instagram & Antena 1

Larisa Mârtan a făcut o postare pe contul ei de Instagram despre perioada dificilă pe care o traversează.

Lala este în lacrimi de câteva zile după ce tatăl ei a fost internat în stare gravă la spital și spune că se așteaptă la ce este mai rău.

Larisa Mârtan, copleșită de durere, trece prin momente dificile

Larisa a postat mai multe fotografii cu tatăl ei de la nuntă, în care acesta o îmbrățișează, îi șterge lacrimile de emoție și o mângâie. Pentru ea acum aceste imagini îi sunt alinare în aceste momente grele în care se roagă la Dumnezeu să îl facă bine pe tatăl ei și să scape de această cumpănă grea.

În secțiunea de comentarii mai mulți concurenți și ispite de la Insula Iubirii au încurajat-o pe Larisa și i-au transmis mesaje pozitive pentru a-i da putere. Printre ele se numără ispita Ana Maria Vaida, Anca Zoțoiu, Tinaa Ulmeanu și fosta concurentă Cristina Rotaru.

Larisa a scris un mesaj deosebit de emoționant la descrierea postării cu poze alături de tatăl ei.

„Azi s-au făcut 7 zile… 7 zile de când tatăl meu este în spital iar 6 zile de când este la terapie intensivă intubat și ventilat mecanic . Toate aceste zile care trec, îmi par ani, ani de când aștept o veste bună .

O zi aud cum se stabilizează, o altă zi aud cum mă sfâșie spunandu-mi ca situația este critică și să mă aștept la ce este mai rău. Sunt 6 zile de când adorm cu volumul tare la telefon pus la cap speriindu-mă de fiecare apel, mesaj pe care îl primesc, 6 zile în care am mers la vizite așteptând să intru cu un nod în gât uitându-mă din primii pași spre salonul tatălui meu rugându-mă sa fie stabil și ieșind plângând lăsându-mă picioarele de fiecare dată când plec de acolo . În aceste 6 zile doar în prima zi l-am găsit cat de cat conștient rugându-mă să-l iau acasă iar eu promițându-i ca o să fie totul bine, l-am întrebat dacă are încredere în mine, răspunsul fiind slab afirmativ cu o sclipire în ochi, apoi i-a închis pentru ca abia respira, a strigat la mine atunci când doctora îmi explica însă ….

Picioarele m-au lăsat și am căzut jos. De atunci … este doar sedat, sedat pentru a putea inima și organismul să lupte împotriva bolilor ce îl măcinau în interior fără ca eu să știu . Azi, doar mă rog, mă rog ducându-mă la el la vizite chiar dacă tot ce aud este dureros, chiar dacă nimeni nu-mi poate da o veste bună să mă aline puțin, dar în ciuda acestora eu tot sper și mă rog . Doamne, știu ca ești alături de mine și de tatăl meu în aceste momente, știu ca viața lui este în mâinile tale și ca îl vei mângâia acolo unde îl doare .

Îmi pare rău Doamne, ca nu m-am bucurat îndeajuns de timpul cu el, mai dă-mi timp atât îți cer ! Nu da cu mine de pământ pentru ca nu am putere să mă ridic, pune-l pe picioare și lasă-l să se bucure de noi ! Mâinile tale pot face orice, fă o minune cum doar tu poți face și ia-mi durerea asta pe care nu o mai pot duce de atâtea zile care par eternitate !”, se arată în mesajul îndurerat al fostei ispite de la Insula Iubirii.

