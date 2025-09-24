Ispita Larisa Mârtan de la Insula Iubirii sezonul 8, o nouă intervenție estetică. Cum s-a fotografiat imediat după

Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a-și face o nouă intervenție.

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 a postat recent o nouă fotografie cu ea pe Insta Story în care le arată urmăritorilor ei la ce nouă schimbare a apelat.

Ispita Larisa Mârtan de la Insula Iubirii sezonul 8 a postat recent o nouă fotografie cu ea pe Insta Story în care le arată urmăritorilor ei la ce nouă schimbare a apelat.

Larisa Mârtan, o nouă intervenție estetică

Larisa a postat pe Insta Story un selfie cu ea făcut în oglindă prin care le arată urmăritorilor ei că poartă bandaje pe buza de sus, semn că a apelat la o intervenție.

După ce în timpul sarcinii a decis să își topească acidul din buze, acum, după ce a devenit mamă de câteva luni și a avut și nunta, Lala a decis că e timpul pentru o schimbare.

Frumoasa brunetă a ales să își mărească din nou buzele, injectând acid hialuronic pentru un efect de buze mari și pline. Schimbarea i se potrivește Larisei Mârtan, de vreme ce așa avea buzele și atunci când au cunoscut-o fanii Insula Iubirii în sezonul 8. Bandajele care apar pe buza de sus sunt menite să susțină acidul hialuronic injectat în buze și să prevină migrarea acestuia.

Un alt lucru care nu a putut fi trecut cu vederea este că Larisa este acum într-o formă fizică de invidiat, la doar 4 luni după ce a devenit mamă pentru prima dată. Micuța Hazel, fiica ei, îi seamănă leit tatălui ei, Radu, iar Lala este extrem de mândră de familia frumoasă pe care au format-o toți 3.

Larisa și-a recăpătat foarte rapid silueta imediat după naștere și acum a revenit la ținute mai sexy, punându-și formele în evidență.

Cu o nouă rutină de când a născut-o pe Hazel și cu mai multe vise pe listă, Larisa Mârtan se bucură zilnic de evoluția ei, după ce viața ei s-a schimbat complet față de acum un an.

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 a mai povestit recent pe Insta Story că s-a apucat să învețe și pentru școala de asistente acolo unde va susține în curând examenul de admitere. Ea face toate aceste lucruri pentru a fi un model pentru fiica ei, Hazel, demonstrându-i că atunci când își dorești ceva foarte mult, reușești dacă muncești pentru visul tău.

Recent, Lala și soțul ei, Radu, s-au bucurat de cea mai importantă zi din viața lor, ziua în care și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și au botezat-o și pe fiica lor, Hazel.

Cei doi au avut o nuntă de vis, exact așa cum și-au dorit, și au avut aproape rudele dragi și o mulțime de prieteni cu care s-au distrat până în zori.

