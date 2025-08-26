Antena Căutare
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale

După nuntă, ispita Lala de la Insula Iubirii 2025 se află în mijlocul unei situații inedite. Tânăra este „acuzată” că ar fi împrumutat rochia de mireasă a nașei sale pentru fericitul eveniment. Cum le răspunde tânăra cârcotașilor.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 26 August 2025, 11:47 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 15:20
Fosta ispită este „acuzată" că ar fi împrumutat rochia de mireasă a nașei sale pentru nuntă

Ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 s-a căsătorit religios cu Radu, tatăl fetiței sale, weekend-ul trecut. Tânăra a purtat o rochie de mireasă superbă cu un detaliu inedit în zona bustului care i-a pus în evidență trupul sculpat. La scurt timp după eveniment, au apărut și primele speculații că aceasta ar fi împrumutat, de fapt, rochia de la nasa lor de cununie. Deranjată, tânăra a explicat totul pe rețelele sociale.

Cum le răspunde ispită Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 celor care o critică pentru rochia de mireasă de la nuntă

Fosta ispită Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a avut o reacție în mediul online după ce s-a scris că ar fi purtat rochia nașei ei de mireasă. În imaginile apărute pe rețelele sociale, se observă că, într-adevăr, rochia arată la fel.

Cu toate acestea, ea a ținut să clarifice totul. Larisa a explicat că deși își alesese deja o rochide de mireasă, comanda i-a fost anulată cu doar o lună înainte de eveniment. Deși a încercat să găsească o nouă ținută pe ultima sută de metri, nu a reușit. Astfel, ea s-a hotărât să aleagă modelul de rochie de mireasă pe care l-a purtat și actuala ei nasă, la nunta sa. Ar fi vorba, însă, doar de model, nu de rochie în sine.

Aceasta a mai oferit și alte detalii din culisele evenimentului și a dezvăluit că și ținuta pe care a purtat-o la dansul mirilor a fost tot același model ca al nașei.

„Păi, cred că știe tot mapamondul că mie mi s-a anulat rochia cu o lună de zile înaintea nunții, am căutat și eu rochie pe colo, pe colo, n-am găsit niciun model pe placul meu. Fetele care au nunta cred că știu despre ce vorbesc. Că nu te gândești într-o lună de zile ce rochie îți dorești să porți la nuntă. Că eu mi-am ales rochia după foarte multe căutări. Faptul că mi s-a anulat, asta este. S-a anulat din anumite motive, dar asta nu este problema numănui, în primul rând.

În al doilea rând, dacă este același model, nu înseamnă că este aceeași rochie. Ci pur și simplu, a fost un model care mi-a plăcut. Și apropo, am avut același model și la rochia de la dansul mirilor. Asta nu înseamnă că este aceeași rochie”, a declarat fosta ispită.

Lala a ținut să le răspundă și cârcotașilor care o critică pentru alegerea făcută: „Și dacă ar fi fost aceeași rochie, ar fi fost problema voastră? Sau superstițiile astea vă urmăresc pe voi? Nu, mie mi-ar aduce ghinion, nu vouă. Dar ce credeți? Suntem foarte bine, și cu rochia asta și fără rochia asta, și dacă este aceeași și dacă nu este aceeași. Singura chestie este că nu este treaba voastră”

Ulterior, ea a revenit cu încă un story în care a declarat că și verighetele sunt același model ca al nașilor lor.

