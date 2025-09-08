Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Mesajul emoționant al Larisei Mârtan pentru fiica ei, Hazel, de ziua ei de nume. "O mamă imperfectă"

Mesajul emoționant al Larisei Mârtan pentru fiica ei, Hazel, de ziua ei de nume. "O mamă imperfectă"

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, Larisa Mârtan, a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini cu fiica ei, Hazel, căreia i-a transmis un mesaj foarte emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 15:46 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 16:50
Mesajul emoționant al Larisei a atras atenția urmăritorilor ei care i-au transmis mesaje de susținere, dar și urări furmoase fiicei sale, Hazel Maria. | Instagram

Viața Larisei Mârtan, ispita Lala din sezonul 8 Insula Iubirii, s-a schimbat radical în ultimul an. De la ispita sexy de la Insula Iubirii, Lala este acum femeie căsătorită și a născut o fetiță minunată pe nume Hazel Maria.

Mesajul emoționant al Larisei Mârtan pentru fiica ei, Hazel

Larisa este mândră de evoluția ei și bucură că a fost binecuvântată să formeze o familie atât de frumoasă alături de Radu, cel care i-a devenit soț de curând, și alături de care are o fetiță.

Citește și: Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă

Articolul continuă după reclamă

De când a născut, de aproximativ patru luni, Larisa se concentrează exclusiv pe creșterea micuței ei, Hazel, care pe zi ce trece este mai zâmbitoare și îi seamănă tot mai mult.

Chiar dacă postează adesea pe rețelele de socializare imagini frumoase alături de Radu și Hazel, Larisa a recunoscut că are și zile grele ca mamă. Uneori se simte obosită și neputincioasă în încercarea de a înțelege și învăța cum crește fiica ei, dar Larisa se bucură de cel mai mare sprijin din partea soțului ei.

Cei doi tineri părinți au decis să își crească împreună micuța, fără implicarea părinților lor, luând ei cele mai bune decizii pentru fiica lor.

Mesajul emoționant al Larisei a atras atenția urmăritorilor ei care i-au transmis mesaje de susținere, dar și urări furmoase fiicei sale, Hazel Maria.

Citește și: Ispita Lala de la Insula Iubirii, prima imagine cu chipul fiicei ei. Cu cine seamănă micuța Hazel

“Hazel, în primul rând vreau să-ți spun ca îmi pare rău dacă uneori cedez, mă supăr, plâng și nu te înțeleg, încerc, chiar încerc să fiu o mamă bună pentru tine și poate de aceea am și aceste momente de “neputința”. Cu toate aceste “căderi” cum le numesc eu, vreau să-ți spun ca ești cel mai minunat “lucru” care mi s-a întâmplat până acum! Nu mi-aș putea vedea viața fără tine, nici nu aș vrea să văd cum ar mai fi . Toate aceste zile obositoare, toate aceste momente în care mă simt la pământ, le-aș trăii la infinit știind ca adorm cu capul pe pernă lângă tine.

Nu te-am născut pentru a “avea la bătrânețe” cine să îmi aducă o cană cu apă sau să-ți dictez viața, te-am născut să-ți fiu alături, să te susțin și să privesc, cum te bucuri de viață, pentru ca tu ești rostul vieții mele acum. Azi este ziua ta de nume, Maria și îți spun ca în fiecare an îmi doresc să te văd sănătoasă, fericită, împlinită și nu în ultimul rând mândra de tine! Te iubesc azi, mâine și în ultima zi a mea. Semnat: O mamă imperfectă!”, a scris fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 la descrierea unei postări unde a adăugat mai multe imagini cu fiica ei, Hazel Maria.

colaj ispita larisa martan
Citește și: Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale

AS.ro Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Observatornews.ro Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal

