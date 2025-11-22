Ispita Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9, de nerecunoscut. La ce intervenții estetice a apelat

Mihaela Mincu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a apelat la mai multe operații estetice și transformarea ei este una inedită.

Mihaela Mincu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a apelat la mai multe intervenții estetice și arată acum complet diferit. | Antena 1

Ispita de la Insula Iubirii sezonu 9 arată acum total schimbată. Mihaela nu mai arată deloc așa cum arăta când a participat ca ispită la Insula Iubirii.

Cu o maturitate aparte, dar un chip extrem de tânăr, Mihaela a postat recent mai multe imagini pe contul ei de Instagram care au atras atenția fanilor.

Ispita Mihaela Mincu nu mai arată așa cum arăta la Insula Iubirii sezonul 9

Ne amintim că Mihaela Mincu a fost ispita care a plecat cel mai devreme de la Insula Iubirii sezonul 8, petrecând doar câteva zile în vila băieților înainte să plece din Thailanda din cauza unor situații personale neprevăzute.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La Insula Iubirii, Mihaela a făcut o impresie bună, atrăgându-i pe băieți cu fizicul ei de invidiat și reușind să își facă prietene printre celelalte ispite feminine. Cu un caracter puternic, jovială și plină de viață, Mihaela a reușit să își facă prieteni într-un timp scurt și cu toții i-au dus dorul atunci când a plecat mai devreme din emisiune.

Transformarea ei este una surprinzătoare. Mihaela și-a mărit buzele și a apelat la injecții cu botox pentru îndepărtarea ridurilor.

Mihaela Mincu are 29 de ani, este în zodia Scorpion și este model. Tinerei îi plac petrecerile și distracția, fiind capabilă să facă atmosferă mai mult de trei zile consecutive. Pune pasiune în a-i face pe cei din jur să se distreze.

Citește și: Interviu cu ispita feminină Mihaela Mincu. Cum și-ar dori să fie percepută de telespectatorii Insula Iubirii sezonul 9:„O nebunie”

Este o persoană volubilă și își face imediat simțită prezența în orice grup. Este sufletul petrecerilor și îi place să organizeze jocuri colective pentru ca toată lumea să se simtă bine. Atmosfera dintr-un loc este foarte importantă pentru ea, astfel că ia această sarcină în propriile mâini.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mihaela a vorbit cu drag despre experiența din Thailanda, spunând că este una care i-a schimbat viața.

„A fost o nebunie frumoasă. M-a cucerit din prima. Fiecare colț are ceva special – și e imposibil să nu te încarci cu o stare de bine. Am profitat de fiecare răsărit, fiecare val. Chiar a fost o bucurie pentru suflet”, a povestit atunci ispita din sezonul 9 Insula Iubirii.

La plecarea ei în Thailanda, Mihaela se descria ca fiind: „Energică, curioasă și destul de directă. Mi-ar plăcea să fiu percepută ca o femeie care nu se teme să fie ea însăși, cu tot ce vine la pachet: și bun, dar și mai vulnerabil”.

Acum, cu un look complet schimbat, Mihaela este mult mai încrezătoare și e încântată de rezultatul intervențiilor estetice pe care și le-a făcut la nivelul feței.

Citește și: Cine este ispita feminină Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9. Tânăra se declară sufletul petrecerilor