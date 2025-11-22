Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ispita Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9, de nerecunoscut. La ce intervenții estetice a apelat

Ispita Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9, de nerecunoscut. La ce intervenții estetice a apelat

Mihaela Mincu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a apelat la mai multe operații estetice și transformarea ei este una inedită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Marti, 18 Noiembrie 2025, 10:35
Galerie
Mihaela Mincu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a apelat la mai multe intervenții estetice și arată acum complet diferit. | Antena 1

Ispita de la Insula Iubirii sezonu 9 arată acum total schimbată. Mihaela nu mai arată deloc așa cum arăta când a participat ca ispită la Insula Iubirii.

Cu o maturitate aparte, dar un chip extrem de tânăr, Mihaela a postat recent mai multe imagini pe contul ei de Instagram care au atras atenția fanilor.

Ispita Mihaela Mincu nu mai arată așa cum arăta la Insula Iubirii sezonul 9

Ne amintim că Mihaela Mincu a fost ispita care a plecat cel mai devreme de la Insula Iubirii sezonul 8, petrecând doar câteva zile în vila băieților înainte să plece din Thailanda din cauza unor situații personale neprevăzute.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La Insula Iubirii, Mihaela a făcut o impresie bună, atrăgându-i pe băieți cu fizicul ei de invidiat și reușind să își facă prietene printre celelalte ispite feminine. Cu un caracter puternic, jovială și plină de viață, Mihaela a reușit să își facă prieteni într-un timp scurt și cu toții i-au dus dorul atunci când a plecat mai devreme din emisiune.

Transformarea ei este una surprinzătoare. Mihaela și-a mărit buzele și a apelat la injecții cu botox pentru îndepărtarea ridurilor.

Mihaela Mincu are 29 de ani, este în zodia Scorpion și este model. Tinerei îi plac petrecerile și distracția, fiind capabilă să facă atmosferă mai mult de trei zile consecutive. Pune pasiune în a-i face pe cei din jur să se distreze.

Citește și: Interviu cu ispita feminină Mihaela Mincu. Cum și-ar dori să fie percepută de telespectatorii Insula Iubirii sezonul 9:„O nebunie”

Este o persoană volubilă și își face imediat simțită prezența în orice grup. Este sufletul petrecerilor și îi place să organizeze jocuri colective pentru ca toată lumea să se simtă bine. Atmosfera dintr-un loc este foarte importantă pentru ea, astfel că ia această sarcină în propriile mâini.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mihaela a vorbit cu drag despre experiența din Thailanda, spunând că este una care i-a schimbat viața.

„A fost o nebunie frumoasă. M-a cucerit din prima. Fiecare colț are ceva special – și e imposibil să nu te încarci cu o stare de bine. Am profitat de fiecare răsărit, fiecare val. Chiar a fost o bucurie pentru suflet”, a povestit atunci ispita din sezonul 9 Insula Iubirii.

La plecarea ei în Thailanda, Mihaela se descria ca fiind: „Energică, curioasă și destul de directă. Mi-ar plăcea să fiu percepută ca o femeie care nu se teme să fie ea însăși, cu tot ce vine la pachet: și bun, dar și mai vulnerabil”.

Acum, cu un look complet schimbat, Mihaela este mult mai încrezătoare și e încântată de rezultatul intervențiilor estetice pe care și le-a făcut la nivelul feței.

colaj mihaela mincu

Citește și: Cine este ispita feminină Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9. Tânăra se declară sufletul petrecerilor

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Francisca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! &#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Observatornews.ro Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Francisca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Francisca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică
Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x