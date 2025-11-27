Ce pas important vor să facă Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă în relația lor. Ce a spus fostul concurent de la Insula Iubirii

Antena Căutare
Fosta ispită de la Insula Iubirii, Anamaria Vaida, și fostul concurent, Claudiu Dragota, se pregătesc de un pas important în relația lor. Cei doi formează un cuplu de șase luni, însă nu locuiesc încă împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:17 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 16:47
Anamaria Vaida și Claudiu Dragota sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală. Fosta ispită și fostul concurent de la Insula Iubirii s-au întâlnit pentru prima dată în Thailanda, acolo unde au legat o conexiune profundă.

Tânărul a venit însoțit de fosta parteneră. Deși a încercat să facă față tentației, Claudiu Dragota a picat testul fidelității. Se pare că acesta nu i-a putut rezista Anamariei Vaida, care l-a cucerit cu frumusețea deosebită și felul carismatic.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a plecat singur din Thailanda, însă a mai acordat o șansă relației cu Simona odată ajuns în România. Lucrurile nu au funcționat între cei doi, ajungând din nou la despărțire.

Citește și: Cum au apărut Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii la nunta ispitei Lala. Îndrăgostiții nu se mai ascund

După ce a încheiat orice legătură cu fosta iubită, Claudiu Dragota s-a întors la cea care l-a făcut fericit pe insulă. Puțini sunt cei care știu că fosta ispită a reality show-ului și tânărul formează un cuplu de jumătate de an.

Ce pas important vor să facă Claudiu Dragota și Anamaria Vaida în cuplul lor

Chiar dacă sunt foarte rezervați în ceea ce privește povestea lor de iubire, Claudiu Dragota nu a ezitat să ofere câteva informații despre relația cu fosta ispită de la Insula Iubirii. Se pare că cei doi se înțeleg de minune. Mai mult, aceștia se pregătesc să facă un pas important.

Până acum, Anamaria Vaida și partenerul său au avut o relație la distanță, ea locuind la Cluj, iar el la București. După șase luni de relație, Claudiu Dragota și fosta ispită de la Insula Iubirii s-au gândit că a venit momentul să se mute împreună.

Mai mult, fostul concurent de la Insula Iubirii a dezvăluit că ar renunța la viața din Capitală pentru marea lui iubire. Acesta ar trece prin orice schimbare de dragul iubitei sale.

„Ne vedem foarte des, ba stau eu la ea, ba vine ea aici, la mine. O să vedem, când se mai liniștesc lucrurile cu businessurile, unde o să ne punem așa, la casa noastră: ori la București, ori la Cluj. Nu văd o problemă să mă mut, atâta timp cât pot să-mi deschid ceva și acolo, să-mi meargă pe toate planurile, de ce nu? A evoluat foarte natural și sănătos relația noastră, nu am grăbit lucrurile, am lăsat totul să vină natural, s-a legat ceva real și, spun eu, sănătos, chiar suntem foarte bine”, a dezvăluit Claudiu Dragota, potrivit spynews.ro.

Citește și: Cum arăta Anamaria Vaida în urmă cu 12 ani. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 era complet schimbată

De asemenea, fostul concurent de la Insula Iubirii și Anamaria Vaida au o mulțime de planuri de viitor pe care preferă să le țină departe de ochii curioșilor. Aceștia își doresc să își trăiască povestea de iubire în liniște.

„Planuri sunt multe, dar știi că nu prea ne place să postăm pe social media sau să dăm din casă, dar cu siguranță o să aflați”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

