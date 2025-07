Ispitele Cătălin Brînză, George Ivănescu și Narcis Bujor de la Insula Iubirii 9 au vorbit despre ce tehnici de seducție vor folosi

Iată ce au dezvăluit ispitele Cătălin Brînză, George Ivănescu și Narcis Bujor despre noul sezon Insula Iubirii.

Trei dintre cele mai controversate ispite masculine din sezonul 9 Insula Iubirii dezvăluie ce atuuri o să îi ajute să cucerească cele 5 concurente.

Cătălin Brînză este unul dintre primele ispite masculine prezentate, care vor face senzație în sezonul 9 Insula Iubirii, fiind pregătit să le cucerească pe concurente.

Ispitele Cătălin Brînză, George Ivănescu și Narcis Bujor fac noi dezvăluiri

Ispita a dezvăluit că locuiește de peste 8 ani în Londra și deține propriul brand, o brand românesc despre care spune că este foarte îndrăgit pe piața din Marea Britanie.

“Mi-am dorit foarte mult să mă deconectez, mi-am dorit foarte mult să simt din nou că trăiesc. Rolul meu este aici să trezesc la realitate anumite sentimente și să încerc să le fac pe ele mult mai puternice și încrezătoare în ceea ce își doresc”, a mai adăugat Cătălin.

Printre valorile de bază care îl ghidează în viață se numără educația, respectul și bunul simț pe care își dorește să le găsească și în oamenii cu care se înconjoară. Cătălin a vorbit și despre ce își dorește să găsească la o viitoare parteneră.

“La o femeie, bineînțeles, atracția fizică este foarte importantă, dar ăla este doar primul impact, primul pas. Nu cataloghez o femeie și nu sunt atras de o femeie doar dacă este frumoasă și arată bine. Frumusețea este subiectivă până la urma urmei, dar sunt atras de capacitatea unei femei de a discuta liber și degajat și chiar să se potrivească stilului meu de viață”, a mai povestit ispita Cătălin Brînză.

El crede că relațiile se degradează atunci când apare monotonia și neglijența în cuplu și spune că e posibil ca unele femei să caute atenția altor bărbați și să se îndrepte spre ei.

George Ivănescu se prezintă ca fiind un bărbat misterios, cu atuuri fizice evidente și cu un șarm aparte cu care speră să le cucerească pe concurentele din sezonul 9 Insula Iubirii.

Ispita în vârstă de 33 ani vine din Italia acolo unde a locuit încă din copilărie. George este antreprenor, deținând propriile sale cafenele și restaurante.

“Am vrut să fac experiența asta, chiar eram curios. M-am uitat foarte mult la mine în Italia la programul ăsta și am zis că chiar dacă suntem 10 gladiatori, eu vreau să fiu gladiatorul cel mai frumos. Am venit să lupt”, a dezvăluit ispita George.

Ispita masculină a spus că atuurile sale pentru a le cuceri pe fete constă în fizicul lui bronzat, tatuajele lui și mișcările lui de dans.

“De obicei se aude numele meu prin orașe. „Wow, este George! A venit George!”. Și hai să îl cunoaștem și noi pe George. În discotecă doar o privire și la 3 dimineața suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine, și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu cum mă comport, cum mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac și vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, a mai adăugat George Ivănescu.

Narcis Bujor, în vârstă de 32 ani, este una dintre cele 10 ispite masculine care a venit să ia parte la experiența Insula Iubirii sezonul 9 pentru a le atrage atenția concurentelor.

Tânărul a povestit că este artist tatuator și lucrează în București.

“Trec printr-o perioadă în care îmi place să mă pun în afara zonei de confort, să încerc lucruri noi și mai nou de atât ce poate fi?”, a spus Narcis.

Când vine vorba despre genul de femeie care îl atrage și cum vede el o eventuală interacțiune cu una dintre concurente, Narcis a oferit câteva detalii.

“Empatizez ușor și mă adaptez din mers și foarte repede. Pentru mine contează foarte mult atitudinea unei femei. Cred că atitudinea dă valoare fizicului. Poți să ai un fizic de milioane, dar dacă nu ești feminină nu o să te mai văd cu aceiași ochi. Femeilor nu le plac bărbații neîncrezători. Și îți arăți încrederea prin atitudine, prin curaj.

Dacă mie îmi place femeia respectivă și are un vibe mișto cu mine și cred că între noi poate fi mai mult, nu prea îmi pasă de obligațiile ei de acasă. Este responsabilitate ei. Ea are poate jurăminte sau promisiuni făcute, eu nu am nimic și nici nu mă interesează că nu e treaba mea. Greșelile să și le asume ea”, a mai explicat ispita masculină.

Cel mai așteptat moment al verii a sosit! Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Noutăți despre Insula Iubirii pot fi aflate de pe rețelele sociale ale show-ului fenomen, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY!

