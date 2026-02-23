Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost cerută în căsătorie la Paris. Cum a surprins-o partenerul

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o cerere în căsătorie neașteptată. Aceasta a primit inelul de logodnă în timp ce se afla într-o vacanță la Paris.

Simona Butură se numără printre concurentele care au venit în sezonul 8 Insula Iubirii pentru a-și testa relația. La momentul respectiv, tânăra avea o relație cu Claudiu. Deși visau la un viitor împreună, acesta a picat în ispită alături de o roșcată focoasă pe nume Anamaria Vaida.

Odată cu întoarcerea în România, superba blondină s-a decis să-i mai acorde o șansă bărbatului pe care îi iubea. Aceștia au încercat să treacă peste toate momentele dificile de pe insulă, însă nu au putut.

Citește și: Anamaria a reacționat după ce Simona a acuzat-o că ispita „avea un interes clar faţă de Claudiu”. Ce a dezvăluit roșcata

Așadar, Claudiu și Simona Butură au ajuns din nou la despărțire. La scurt timp de la separare, fostul concurent al reality show-ului și-a făcut apariția la brațul ispitei care l-a cucerit în Thailanda.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, se pare că tânărul nu este singurul care și-a găsit fericirea. Și Simona Butură are un nou partener ce i-a devenit logodnic. De curând, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a avut parte de o cerere în căsătorie la Paris.

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, cerere în căsătorie de neuitat

Deși este foarte discretă atunci când vine vorba de viața personală, Simona Butură nu a ezitat să le spună prietenilor virtuali că și-a găsit sufletul pereche. Aceasta a publicat, ori de câte ori a avut ocazia, imagini cu alesul inimii sale.

Mai mult, superba blondină nu a putut ține secret faptul că a fost cerută în căsătorie. Marele eveniment a avut loc într-o vacanță în Paris. Iubitul tinerei s-a ocupat în detaliu de atmosferă și decorațiuni.

Simona Butură a spus „DA” într-un cadru de vis. Mădălin a surprins-o cu petale de trandafiri roșii, o arcadă în formă de inimă din flori albe, un buchet imens, o masă romantică lângă Turnul Eiffel și un inel senzațional.

De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a dat marele răspuns pe ritm de vioară.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Simona Butură a vorbit despre prietenia cu Iustina și legătura dintre ea și ispita Alin

Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, aceasta nu a uitat să publice câteva imagini cu momentul unic.

„Am spus DA… în Paris. 🥹🇫🇷🤍Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin.

Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot…”, a scris Simona Butură în dreptul fotografiilor cu cererea în căsătorie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea a generat mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea celor care o apreciază. Aceștia s-au bucurat pentru noua etapă prin care trece tânăra.

„Să fie într-un ceas bun!”, „Felicitări! Multă fericire și să vă iubiți toată viața!”, „Să vă iubiți mult și să fiți fericiți o viață!” sau „Ce frumos! Felicitări! Să ai parte toată viața numai de zâmbete ca acum!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.