Ce cadou a primit Iustina Loghin de la soțul ei, Cornel Luchian, după ce a aflat că îl va face tată a doua oară

Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8 au anunțat de curând că vor deveni părinți pentru a doua oară.

Iustina a primit un cadou extrem de scump de la soțul ei după ce a anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară. | Antena 1 & Instagram

Iustina Luchian a făcut recent anunțul pe rețelele de socializare, spunându-le urmăritorilor ei că este din nou însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Ce cadou a primit Iustina Loghin de la soțul ei după ce a anunțat că este însărcinată

Citește și: Iustina Luchian și sora ei își sărbătoresc ziua de naștere! Sunt născute în aceeași zi, dar nu sunt gemene. Cât de mult seamănă

Fiica ei, Ivana, va deveni în curând surioară mai mare, iar Iustina și Cornel sunt acum în culmea fericirii că au împărtășit vestea cu toată lumea.

Articolul continuă după reclamă

Ei au ales să anunțe că vor deveni din nou părinți pe când se aflau în vacanță în Dubai, acolo unde s-au bucurat de un sejur de lux alături de nașii lor de cununie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iustina nu s-a bucurat doar de o vacanță superbă, ci a primit și un cadou extravagant după ce a anunțat sarcina. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 și-a etalat burtica de gravidă în cele mai mulate și sexy ținute, punând pe jar inimile fanilor.

Cu un trup de invidiat și cu burtica la vedere, Iustina s-a bucurat de faptul că este în centrul atenției după ce a dat vestea importantă.

Citește și: Fiica Iustinei și a lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii a împlinit 1 an. Ce imagini a postat fosta concurentă cu Ivana

Cornel se mândrește cu frumoasa lui soție, iar de-a lungul relației lor el i-a demonstrat de mai multe ori cât de mult o iubește, nu doar prin gesturi de tandrețe, dar și prin intermediul cadourilor de lux pe care i le-a făcut. De această dată, Cornel a ales să îi dăruiască Iustinei un ceas de la un brand de lux, demonstrând că nu se uită la bani atunci când vine vorba de a-și răsfăța soția.

Prețul ceasului din aur cu diamante pe care l-a primit Iustina pornește de la 20.000 de euro. Soția lui Cornel a postat mai multe imagini pe Insta Story cu noua ei bijuterie de lux.

Iustina s-a bucurat extrem de tare de această surpriză și i-a arătat lui Cornel că este recunoscătoare. Cei doi soți au avut parte de o vacanță minunată în Dubai, iar recent s-au întors acasă la fiica lor Ivana Nectaria de care le fusese foarte dor.

Citește și: Iustina Loghin de la Insula Iubirii, însărcinată din nou! Ce detaliu au observat fanii la Cornel Luchian, soțul ei