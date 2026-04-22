La ce intervenție a apelat recent Cătălin Brînză, ispita de la Insula Iubirii. Cum a fost surprins

Cătălin Brînză, ispita din sezonul 9 de la Insula Iubirii, a postat recent un video pe rețelele de socializare care a atras atenția fanilor.

Cătălin Brînză a devenit cunoscut după ce a jucat rolul de ispită la Insula Iubirii în sezonul 9, atunci când a încercat să o cucerească pe concurenta Maria Avram, soția lui Marius Avram.

Chiar dacă părea că între cei doi există o chimie specială și au avut parte și de un sărut, până la urmă Maria a decis să plece singură de la Insula Iubirii. Ulterior, ea și soțul ei, Marius, s-au împăcat la scurtă vreme după revenirea în România.

Cătălin Brînză de la Insula Iubirii a apelat la o intervenție estetică

Cu toate acestea, Cătălin a mărturisit că nu a fost vorba doar de un rol și că el a avut sentimente pentru Maria. Povestea lor de dragoste nu a fost să fie, dar Cătălin Brînză s-a bucurat din plin de experiența de care a avut parte la Insula Iubirii, acolo unde a cunoscut multe persoane cu care s-a împrietenit.

După ce s-a terminat emisiunea, Cătălin s-a întors la viața lui de dinainte și la jobul său. El a continuat să fie activ pe rețelele de socializare și le-a demonstrat urmăritorilor săi că prieteniile pe care le-a legat la Insula chiar sunt adevărate.

Fosta ispită din sezonul 9 de Insula Iubirii a postat imagini și videouri cu mai multe ispite cu care a rămas prieten după terminarea show-ului.

Recent, Naba Salem, fosta ispita din sezonul 9 de Insula Iubirii, a postat pe contul ei de Instagram un video amuzant cu Cătălin în care l-a tăg-uit și pe el. Naba a filmat inițial telefonul pe care arată ce poze are Cătălin pe Instagram, iar apoi l-a filmat pe Cătălin stând în pat, cu scalpul pansat, după ce a avut parte de o intervenție estetică.

Se pare că fosta ispită masculină a ales să își facă implant de păr, iar acum se află în perioada de recuperare. Naba nu a ratat ocazia de a face conținut pentru social media pe seama lui, încercând totuși să îl facă să râdă și să se distreze împreună, chiar dacă el trece printr-o perioadă dificilă.

Cătălin a postat un video pe contul lui de Instagram spunând că a ales să facă această intervenție la o clinică din Iași. În această perioadă Cătălin are parte de susținerea și grija prietenilor săi până când se va reface.

