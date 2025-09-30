Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce a folosit ispita Cătălin apelativul "gălușcă" cu Maria Avram. Ce a dezvăluit

Antena Căutare
În cel mai recent interviu de după finalizarea difuzării Insula Iubirii sezonul 9, ispita Cătălin Brînză a vorbit sincer și deschis despre legătura lui cu Maria Avram.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 08:24 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 09:33

Cătălin Brînză a povestit cum a decurs apropierea dintre el și Maria Avram și a explicat și de ce au ales să comunice prin intermediul scrisorilor.

Ce a dezvăluit ispita Cătălin Brînză despre alintul folosit cu Maria Avram

El a vorbit deschis despre seara de pe plajă în care Maria i-a scris primele mesaje pe tabletă lui Cătălin, atunci când i-a transmis că ar vrea să îl strângă în brațe și să îl sărute, iar ulterior i-a zis cu voce tare că l-ar fi mușcat de nas.

„Mie mi-a arătat că a avut acel moment de asumare și de sinceritate față de mine. A fost printre puținele momente pe care le-a făcut, dar într-adevăr ea este Maria și ea s-a lăsat dusă de situație și de val ca să își exprime sentimentele. Pentru că Maria asta își dorea, asta voia să facă. (...) Ăsta e un gest de-al ei de sensibilitate, de iubire, de apreciere când spune «te-aș mușca de nas», (...) ceva dulce, ceva ce vine din interior. De multe ori nu poți să controlezi cuvintele scoți cuvinte pe gură pentru că asta simți, asta faci. Exact asta s-a întâmplat și cu Maria”, a explicat ispita Cătălin.

Atunci când a fost întrebat de ce a ales apelativul „gălușcă”, ispita a povestit totul.

„Gălușcă pentru mine nu are nicio treabă cu mâncarea, ca să ne înțelegem. Gălușcă pentru mine este un cuvânt dulce. Gălușcă spun chiar și unui copil, dulce, frumos, care face lucrurile de la sine, nu le gândește, nu le plănuiește, nu vrea să facă ceva intenționat. Un om natural, dulce și frumos, dacă mi-a venit gălușcă, nu mă întreba cum. Pur și simplu asta am simțit să exprim eu în momentul ăla”, a povestit ispita masculină.

Cătălin Brînză a spus și care a fost motivul pentru care el și Maria au ales să comunice mai mult prin intermediul scrisorilor.

El a spus că și-au scris mai multe scrisori, iar el i le înapoia imediat după ce le citea pentru că nu voia să rămână la el. Ispita masculină a intrat în jocul ei și a comunicat cu ea în scris pentru că a văzut că Maria nu dorea să se exprime liber, cu voce tare.

Atunci Cătălin a vrut să o facă să se simtă confortabilă și a vorbit cu ea în scris pentru a se asigura că Maria nu se simte stânjenită din cauza camerelor. Atâta timp cât apropierea dintre ei decurgea normal, el a vrut să îi facă jocul pentru a nu cumva să o facă să se oprească sau să renunțe la a continua cunoașterea cu el.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
