Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Care e, de fapt, părerea lui Cătălin Brînză despre evoluția Mariei Avram în emisiune

În noul interviu acordat de Cătălin Brînză după difuzarea Insula Iubirii sezonul 9, ispita masculină a vorbit asumat despre ce părere are el, de fapt, despre comportamentul Mariei.

Cătălin a format o legătură strânsă cu Maria Avram la Insula Iubirii, reușind să înceapă un proces de cunoaștere și o apropiere care îi punea în pericol căsnicia.

Ispita masculină a dezvăluit că el a fost el însuși în tot timpul petrecut pe insulă și este mândru de evoluția lui pentru că nu a jucat niciun rol doar de dragul de a reuși să cucerească una dintre concurente.

Care e, de fapt, părerea sinceră a lui Cătălin despre Maria

Felul lui de a fi, puțin mai retras la început, a atras-o pe Maria care a devenit curioasă să îl cunoască mai mult și treptat a descoperit multe asemănări între ei.

Cătălin a declarat în timpul interviului că i-ar fi plăcut ca și Maria să fie mai asumată și să spună exact ceea ce simte și ce gândește fără să se ascundă mereu de camere.

Cătălin și-a spus părerea sinceră despre comportamentul Mariei și a ținut să sublinieze cum a evoluat legătura dintre ei după Insula Iubirii sezonul 9.

El i-a cerut Mariei să fie asumată după ce a avut acea confruntare față în față cu Marius, dar ea nu și-a dorit și ea tot avea impresia că totul va rămâne secret între ea și Cătălin, fără ca lumea de acasă să vadă ce conexiune au ei de fapt.

„Maria este genul de persoană care încerca să joace un rol superficial și să facă pe toată lumea să creadă că de fapt ea este în control, dar nu ai cum. În acest reality show nu ai cum să ții acest caracter drept până la capăt pentru că cedezi, ceea ce a și făcut. Nu știu de ce a făcut asta, în continuare cred că ea caută scuze și motive și încearcă să găsească tot felul de situații prin care să-și dea dreptate, dar adevărul se vede. Publicul vede foarte bine emoțiile exprimate prin caracter, prin gesturi, prin priviri, nu ai cum să ascunzi treaba asta”, a explicat ispita masculină.

El a povestit și cum erau momentele când el o consola pe Maria după ce se întorcea de la bonfire-le unde vedea imagini cu Marius și Oana.

„Ea își schimba caracterul, personalitatea, de la situație la situație și pentru mine era ceva în continuare de necunoștiință. (...) Nu cred că ceea ce a făcut Marius a ajutat sau nu în conexiunea mea cu Maria. Maria își urma ceea ce simțea. Nu cred și nu a influențat absolut deloc treaba asta. Ba din contră, pentru că Marius s-a sărutat cu Oana, Maria a venit cu o reținere către mine după acea situație. Nu a influențat și nu cred că Maria a luat foarte mult în calcul ceea ce a făcut Marius cu ceea ce simțea ea față de mine”, a mai povestit Cătălin.

El a vorbit și despre sărutul dintre el și Maria, cel despre care nu s-a știut până la bonfire-ul final.

„Am intrat în baie, ne-am sărutat, ea consumase un pic peste măsură alcool și nu se mai putea controla. Am și demachiat-o, am pus-o în pat, i-am dat pastila, (...) dar aș fi putut să fac mult mai multe lucruri cu ea dacă era asumată și mult mai stăpână pe situație”, a zis Cătălin despre dream date.

După ultimul bonfire, el a spus că i-a transmis Mariei că el crede că ea și Marius se vor împăca, lucru care s-a și întâmplat de altfel. Înainte să se împace cu Marius, Maria și Cătălin s-au văzut.

Cătălin a mai spus și că Maria l-a vizitat într-o zi la locul lui de muncă, în magazinul în care lucra, dar el a făcut să fie foarte clare lucrurile, dându-i de înțeles că între ei doi nu va fi niciodată nimic.

