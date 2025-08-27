Cum arată părinții lui Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita masculină se mândrește cu cei care i-au dat viață

Cătălin Brînză este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9 care a reușit să cucerească o concurentă și, poate, chiar pe cea care e cel mai greu de ispit.

Ispita Cătălin de la Insula Iubirii sezonul 9 păstrează o legătură foarte apropiată cu părinții lui. | Antena 1

Cătălin a creat o conexiune specială cu Maria Avram, singura concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 care a venit căsătorită, având o căsnicie de aproape 11 ani cu Marius Avram.

Cum arată părinții lui Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sezonul 9

Chiar dacă pentru restul ispitelor masculine de pe insulă Maria părea cel mai greu de convins, pentru Cătălin pare că a fost o adevărată provocare și el a fost cel care a descoperit-o cu adevărat exact așa cum este ea.

În fața lui, Maria a putut să fie vulnerabilă, copilăroasă și a putut să își exprime liber sentimentele, chiar dacă nu a fost asumată să le spună în lavalieră și în fața camerei.

Conexiunea dintre Cătălin și Maria a devenit evidentă și pentru restul concurentelor și ispitelor din vilă și se vedea că în unele momente cei doi se înțeleg din priviri.

Maria și Cătălin și-au trimis mai multe bilețele prin care și-au exprimat sentimentele unul față de altul, iar Maria chiar i-a zis că ea crede că el e sufletul ei pereche, dar e mai bine să discute mai multe când ies din emisiune.

Până la episodul 16 din Insula Iubirii, Cătălin pare că s-a îndrăgostit de Maria, dar rămâne de văzut cum se va finaliza povestea dintre ei, dacă el chiar are sentimente sau a jucat un simplu rol, acela de ispită.

Maria a fost cucerită de Cătălin pentru empatia lui, atenția, respectul și grija pe care i-o oferea, semn că a primit o educație exemplară de la părinții lui.

Pe contul său de Instagram, Cătălin are mai multe poze cu mama și tatăl lui din momentele rare pe care le petrec împreună atunci când vine de la Londra în România.

Din fotografii se vede că el a moștenit ochii mamei sale și trăsăturile tatălui său, fiind un bărbat care ține la părinții lui și păstrează legătura cu aceștia.

Cătălin Brînză are 36 de ani, este în zodia Balanță și lucrează ca retail director. Acesta locuiește de mai mulți ani în Londra, unde lucrează la brandul românesc Made By Society.

De-a lungul timpului, Cătălin a fost model, dansator de breakdance și animator în cluburi. Cu aceste activități a vizitat întreaga lume. În anul 2016 a câștigat concursul Mister Supranațional România și a reprezentat țara la etapa internațională.

În urmă cu un an și jumătate a încheiat o relație de 20 de ani. Acesta este singur și dornic să facă senzație în vila din Thailanda.

Cătălin a intrat în show-ul fenomen Insula Iubirii, sezonul 9, cu gândul de a aprinde scântei în jurul său: „Știu să creez tensiune, dar fără să forțez. Când apar, rămâne liniște, dar și curiozitate”, declară acesta.

