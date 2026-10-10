Marcel și Armina, față în față la Insula Iubirii. Cum a reacționat concurentul când și-a văzut soția în lacrimi

După ce s-a întors de la spital, Armina a mers la o ceremonie a focului specială. Radu Vâlcan a mers în vila băieților pentru a-l chema pe Marcel. În ediția de pe 10 octombrie de Insula Iubirii, cei doi soți s-au revăzut.

Radu Vâlcan a intrat în vila băieților și după câteva minute de suspans, l-a invitat pe Marcel la ceremonia focului. Miți și-a făcut o mulțime de gânduri despre ce ar putea vedea la bonfire, însă în momentul în care și-a văzut soția care i-a sărit în brațe plângând, a fost de-a dreptul copleșit. Armina a plâns în hohote în brațele soțului, iar Marcel a încercat să o liniștească și să-i spună că e lângă ea și că totul va fi bine.

Marcel și Armina s-au revăzut la o ceremonie a focului specială. Cum a reacționat concurentul când și-a privit soția plângând: „A rămas șocat”

Cei doi s-au îmbrățișat îndelung, iar Armina i-a spus plângând soțului că nu poate să mai stea fără el și că se îmbolnăvește. Marcel a mângâiat-o și liniștit-o pe Armina: „Mergem acasă. Sunt aici. Liniștește-te. Nu mă așteptam la chestia asta”, i-a spus acesta blând.

„Nici nu știam cum să reacționez. Mă și bucuram în momentul ăla că o văd, dar m-am gândit ce s-o fi întâmplat de era acolo. Eram pierdut. Nu știam cum să reacționez! Îmi părea rău să o văd așa”, a spus Marcel la testimoniale.

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„N-am plâns în viața mea așa tare. După nimeni. Nu se aștepta nici el să mă vadă așa. A rămas șocat!”, a spus Armina.

Armina i-a spus soțului că nu a mâncat nimic de 3 zile, că a băut doar apă și că se simte foarte rău. Marcel a ținut-o strâns în brațe în ediția de pe 10 octombrie a show-ului care face parte din programul TV Antena 1.

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Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY!