Marco și ispita Gabriela au făcut dragoste la Insula Iubirii. Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi

Marco a us testul Insula Iubirii până la capăt alături de ispita Gabriela Barbu. Iată ce au declarat după noaptea petrecută împreună.

Marco și Gabriela au beneficiat de o întâlnire specială, de 24 de ore, într-o locație de vis, în afara vilei. După o sesiune de masaj tradițional, au prins apusul pe plajă, iar după au luat cina înconjurați de lumânări. Au discutat despre cele mai intime lucruri și și-au mărturisit sentimentele.

Deși a încercat să reziste, Marco a cedat tentației și a întreținut relații intime cu ispita Gabriela.

„Ești așa cum mi-am imaginat”, i-a spus el ispitei.

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Iar Gabriela a mărturisit că: „Marco îmi cunoaște corpul ca și cum l-ar fi cunoscut toate viața lui! (...) E incredibil. (...) O să mă omoare mama!”

„Sunt pur și simplu foarte pasională în felul ăsta și Marco mă face să fiu și mai pasională”, mai spune ea. „E indescriptibil.”

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Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi

Marco a declarat că tot ceea ce simte pentru Gabriela îl face să fie confuz, deoarece nu credea că va întâlni o astfel de persoană pe insulă.

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A doua zi, concurentul a mărturisit la testimoniale că nu este bine: „O să-ți zic acum tot! (...) Nu pot să ascund ceea ce am făcut și nu vreau să-mi caut scuze. Am cedat! Nu plâng pentru că am făcut-o, plâng pentru ceea ce urmează. Am făcut-o pentru că am simțit-o și nu-mi pare rău! În niciun caz nu-i vina Gabrielei.”

„Încerc să înțeleg și eu mai bine de ce-am făcut-o și de ce voiam așa de mult”, spune el. „Nu a fost doar ceva fizic!”

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Cât despre soția sa, Marco spune: „Am distrus-o! I-am distrus un vis. Era și visul meu! (...) Nu sunt perfect nici eu. Acum aștept să fiu judecat.”